Jornalista e Pet Sitter Márcia Dias participa do programa 'DS Entrevista'

A 'pet sitter' e jornalista Márcia Dias, concedeu uma entrevista ao programa 'DS Entrevista', na última segunda-feira, 11. Durante o programa, a convidada falou sobre sua carreira como 'babá de animais' e contou sobre seus novos projetos na área. Márcia Dias pretende lançar um curso de 'Pet Sitting' no Alto Tietê.

Nos últimos anos, a jornalista com mais de 34 anos de profissão, resolveu se dedicar a um público diferenciado, os animais. Há 4 anos, ela se profissionalizou em 'Pet Sitting', ou seja, babá de animais. O profissional desta área, cuida dos animais domésticos enquanto os donos estão viajando. Os cuidados costumam acontecer na residência do dono do animal.

Ela conta que para entrar na área o profissional deve estar devidamente qualificado.

"Em 2015, fiz um curso de Pet Sitter em São Paulo. No curso aprendi sobre as variações sentimentais dos animais, noções de primeiros socorros, como entreter e alimentá-los de maneira correta. O amor pelos bichos também é fundamental", conta.

Um 'pet sitter' pode receber os animais em casa ou fazer a visita nas residências dos donos dos animais. "Eu ainda não tenho estrutura para hospedar os bichinhos, por isso visito as residências e cuido deles na casa dos donos enquanto eles viajam", acrescenta.

Antes de fechar o acordo, Márcia visita o animal para ver se o bichinho não irá "estranhar" sua presença. "Eu me preparo espiritualmente porque o animal consegue sentir isso. Antes de fechar o contrato de cuidado, visito o animal para ver se ele vai se acostumar comigo. Já cuidei de passarinho, peixe, gato, cachorro, praticamente todos os bichos domésticos" afirma.

Ela explica que o trabalho é muito sério e que todo o cuidado possível deve ser tomado para garantir o conforto e saúde do animal. "Minhas visitas são filmadas e eu envio as imagens para os donos através de um aplicativo de celular. Posso dar banho, levar para passear, somos verdadeiras babás dos bichinhos", pontua Márcia.

A entrevistada também afirmou estar planejando um curso para interessados na área no Alto Tietê.

Além disso, ela pretende lançar conteúdos jornalísticos voltados ao mundo animal. O 'Jornalismo Pet'. "Quero combinar os dois ramos que eu amo", finaliza.