Kemel: Fundo de Solidariedade realiza 4ª edição do Bazar do Amor

O Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social de Poá realizou na tarde desta quinta-feira (25) a quarta ação do “Bazar do Amor”, que desta vez foi promovido na rua Araraquara, no bairro da Cidade Kemel, na Igreja Assembléia de Deus - Ministério do Brás.

No local foram expostas mais de duas mil peças que foram arrecadadas na Campanha do Agasalho deste ano “Aquecendo com Amor”.

As peças foram distribuídas em araras e ficaram à disposição da população, que pôde escolher e levar as roupas que necessitava sem uma quantidade definida para cada pessoa.

Primeira-dama

Segundo a primeira-dama e presidente do Fundo de Solidariedade, Andressa Lopes, as roupas estão sendo arrecadadas desde junho e o trabalho com a Campanha do Agasalho prosseguirá até o final de agosto.

“O trabalho realizado para arrecadar as peças vale muito a pena e é sempre gratificante ver satisfação das pessoas em poder escolher as roupas que foram separadas para elas com muito carinho. Ficamos muito felizes em poder proporcionar este momento aos moradores que mais precisam”, explicou a primeira-dama.

População

A dona de casa Joana Oliveira Silva pela primeira vez participou do Bazar. “Estou levando roupas para o meu filho e para dois netos e sempre que tiver pretendo participar, porque é muito bom poder levar roupas gratuitamente”.

De acordo com Marinalva Barbosa da Silva, que é responsável pela assistência social da igreja, as roupas ficarão expostas até sair a última peça. Ela acredita que até o final de semana, mais de 200 pessoas devem passar pelo local para participar do Bazar. “Esta é a segunda vez que a igreja realiza parceria com o Fundo Social e é muito importante a realização desta ação”.