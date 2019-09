Miss suzanense vai representar o Estado em concurso em Curitiba

A suzanense Laudy Santos, de 34 anos, vai representar o Estado de São Paulo, nos dias 4 e 5 de outubro, no Concurso Miss Brasil de Las Américas, que será realizado em Curitiba. A vencedora vai representar o Brasil no próximo ano em um concurso internacional na Costa Rica.

Conquistas

A suzanense é formada em dança pela Faculdade Paulista de Artes e coordena há nove anos uma escola do ramo em Suzano, a Livres Para Dançar.

Laudy entrou em 2017 para o mundo de miss, para que áreas como a arte e cultura pudessem ter maior visibilidade. "Entrei nesse mundo miss para que a causa social, a qual luto, que oferece acesso à arte e a cultura para todos, pudesse ter mais visibilidade. Além disso, para que todos pudessem ver e acreditar que nunca é tarde para se realizar os sonhos", diz Laudy.

Ela já conquistou a faixa de Miss Suzano e competiu no evento Miss São Paulo Brasil Fashion Show, garantindo colocação no top 3.

Em agosto deste ano, Laudy participou do Concurso Miss Nordestina, produzido pela Página Vip, em parceria com a Festa Nordestina de Suzano, e conquistou a primeira colocação, além de prêmio por ter sido a candidata mais votada nas redes sociais. A suzanense também obteve a faixa de Mrs Miss SP de Las Américas.

Bailarino

A suzanense é proprietária da escola de dança Livres Para Dançar, situada em Suzano, onde mantém por conta própria mais de 80 bolsas para alunos com aulas de dança profissional, para contribuir com a mudança de vida, além de ajudá-los profissionalmente no ramo.

O bailarino Francisco de Assis, de 19 anos, estuda na escola desde 2012. Ele participou de um festival em julho e recebeu uma proposta de trabalho para ingressar no Ballet Del Centro Del Conocimiento, na Argentina.

O bailarino precisa arcar com despesas de moradia, alimentação e passagem.

Francisco precisa estar em solo argentino no próximo dia 29. "Qualquer ajuda será muito bem vinda. Sonho em ser bailarino profissional e preciso de ajuda para isso", conta.