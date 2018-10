Miss Suzano e coreógrafa do Miss São Paulo participam do 'DS Entrevista'

A modelo e vencedora do Miss Suzano 2018, Jéssica Kiomi Hisato, e a coreógrafa suzanense do Miss São Paulo e Brasil, Mariana Camargo, foram as entrevistadas, desta quinta-feira (18), do programa "DS Entrevista". Na oportunidade, a entrevistada comentou sobre a participação do concurso estadual do Miss São Paulo BeEmotion 2019, bem como os preparativos e ensaios realizados durante a semana do evento, realizado no último sábado, 13, na página oficial do Miss Brasil Be Emotion no Facebook.

Jéssica, conseguiu a 6ª e última vaga na competição através do voto popular. "Confesso que não estava confiante em conseguir a última vaga e, quando recebi a ligação fiquei desacreditada. Agradeço minha família e amigos por ficarem na torcida, sem dúvidas, essa foi a melhor experiência que aconteceu em toda a minha vida", conta.

Para Mariana Camargo, que participa do concurso estadual e nacional desde 2014, disse que conteve a emoção ao saber que Jéssica participaria da disputa. "Foi muito gratificante. Quando a Miss Suzano entrou no palco, tive que conter a emoção. É um trabalho árduo e ver o resultado final com as meninas dando um show é indescritível", afirma a coreógrafa.

Com ensaios que ultrapassavam mais de 17 horas por dia, dividindo entre aulas de passarela, coreografia e gravações externas, as representantes de cada cidade ficaram confinadas até o dia da apresentação do concurso. No palco, as misses tiveram que mostrar sua desenvoltura pela passarela em três momentos diferentes: desfile casual, desfile de biquíni e desfile de gala. Outro momento marcante do Miss São Paulo foram as entrevistas, em que as jovens mostravam suas personalidades nas perguntas feitas pelos jurados formados por Natália Guimarães, Miss Brasil 2007; Niina Secrets, influenciadora digital; Raíssa Santana, Miss Brasil 2016; e Gil Inoue, fotógrafo. "Foi passado uma lista de perguntas às candidatas e precisávamos estudar para não passar vergonha na hora pois, tudo foi gravado ao vivo", comenta Jéssica.

As etapas do Miss São Paulo Be Emotion 2019 será transmitida, amanhã, pela Band para todo o País, a partir das 22h45.

"O concurso está abrindo portas com relação a minha carreira profissional. Pretendo seguir como modelo mas, com relação a participação de novos concursos ainda não tenho certeza se darei continuidade vai de oportunidade mesmo.", conclui.