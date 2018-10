Miss Suzano garante vaga e segue na disputa que acontece no dia 20 na Band

A modelo e vencedora do Miss Suzano 2018, Jéssica Kiomi Hisato, garantiu, na tarde dessa quinta-feira (11), a 6ª e última vaga para o concurso Miss São Paulo Be Emotion 2019 que será realizado, amanhã, a partir das 21h30, na página oficial do Miss Brasil Be Emotion no Facebook.

A vaga foi disputada com outras 14 candidatas e definida pelo público por meio de votação no Portal da Band. Além disso, todas as etapas do Miss São Paulo Be Emotion serão transmitidas pela Band para todo o País no dia 20, a partir das 22h45.

A jovem suzanense irá disputar a vaga com outras cinco modelos que representam as cidades de São Paulo, sendo elas: Ana Manginelli, representante de São José do Rio Preto; Bianca Lopes, Miss Jaú; Mariana Pasqualotti Sena, representante de Jundiaí; Marjorie Marcelle, Miss Município de São Paulo; e Sthefany Schunck, representante de Peruíbe.

No último mês, Jéssica participou do "DS Entrevista" e falou das expectativas sobre a seletiva estadual. "Participar da seletiva do Miss São Paulo é uma realização pessoal. Para mim, era um sonho e que agora estou conseguindo concretizar. Estou muito feliz de estar vivendo este momento e agradeço a todos que me ajudaram a chegar até aqui", disse.

Caso a suzanense vença o concurso de beleza, ela disputará a vaga para o Miss Brasil Be Emotion, que ainda não tem data definida.

Miss São Paulo

No palco, as misses terão que mostrar sua desenvoltura pela passarela em três momentos diferentes: desfile casual, desfile de biquíni e desfile de gala. Outro momento bastante aguardado é a entrevista com os jurados, que mostra ainda mais a personalidade de cada candidata.

Entre os nomes do júri estão Natália Guimarães, Miss Brasil 2007; Niina Secrets, influenciadora digital; Raíssa Santana, Miss Brasil 2016; e Gil Inoue, fotógrafo.

O musical fica por conta de Negra Li, que irá apresentar em primeira mão o seu novo single Malandro Chora, faixa que antecipa seu novo álbum, com lançamento marcado para novembro.

Miss Suzano

A modelo carrega em seu currículo importantes coroações. Em 2012, foi eleita Miss Akimatsuri e 1ª Princesa São Paulo do concurso Top 3 Brasil. Também foi coroada Miss Nikkey Matsuri 2016 e Miss Cerejeira 2018.

Agora ela irá representar a beleza nipo-brasileira da cidade suzanense na maior rede de concursos do Brasil.

"Ficar entre as 50 candidatas para o Miss São Paulo é incrível. Estamos tendo toda preparação de oratória, passarela e está sendo super bacana. Espero poder representar a cidade e principalmente a cultura japonesa", afirma a modelo.