Mogi recebe espetáculo 'Cavaco e sua Pulga Adestrada' inspirado nos antigos grupos de teatro Mambembe

O Sesi Mogi das Cruzes recebe nos dias 01 e 02 de novembro, sexta e sábado, às 15h e 16h, o espetáculo Cavaco e sua pulga adestrada”, do grupo Circo Caravana Tapioca. O jogo cênico do palhaço é mantido durante todo o espetáculo, dando espaço a improvisações e participações da plateia. Dessa forma, o ator interage com a verdade do momento num estilo brincante do artista popular. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser reservados pelo sistema Meu SESI, em www.sesisp.org.br/meu-sesi. ou retirados na portaria do Sesi.

Transportando o público para o universo clássico e imaginário do circo de pulgas, o espetáculo apresenta Maria, a pulga adestrada que chega de paraquedas, canta, faz música com panelas, cospe fogo, doma uma fera, entre outras habilidades nunca antes vistas. Cavaco, o excêntrico domador, faz a costura dos números com música ao vivo, malabarismo, magia e comicidade. Ao melhor estilo brincante do artista popular, é estabelecido um jogo de interação e improvisação com a plateia, que participa do espetáculo até o final, esperando a incrível pulga ser lançada do canhão para o espaço sideral.

Inspirado nos antigos grupos de saltimbancos e teatro mambembe, o espetáculo pode contemplar grandes plateias, em variados espaços físicos.

Helder Vasconcelos, assina a direção e realizou a preparação corporal, onde foi feita uma pesquisa de repertório corporal do ator, seguindo um caminho de musicalidade dos movimentos do personagem. As cenas foram elaboradas a partir de uma pesquisa de possíveis habilidades circenses para uma pulga imaginária, que conta com a ajuda de um excêntrico domador para realização de tais façanhas.

Priorizando a criatividade e considerando que o espetáculo precisa manter o interesse da plateia de forma vigorosa, foram experimentadas diversas possibilidades, onde a reação do público foi o grande termômetro guia na construção do roteiro.