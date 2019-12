Mogi: Salgueiro visita quadra da Vila Industrial no sábado

Nove vezes campeã do carnaval do Rio de Janeiro, a tradicional escola de samba Acadêmicos do Salgueiro estará na quadra da Unidos da Vila Industrial, em Mogi das Cruzes, no próximo sábado, 21, a partir das 22 horas.

O objetivo da visita é arrecadar fundos para ajudar a Unidos da Vila Industrial a buscar o tricampeonato do carnaval mogiano em 2020. Os ingressos antecipados custam R$ 20.

Para o evento, a Salgueiro vai trazer seus componentes, como intérprete, bateria, passistas e casal de mestre-sala e porta-bandeira.

Outros eventos

Além da visita, que contará com um show da multicampeã, vai acontecer a coroação da rainha de bateria da Vila Industrial e o lançamento o pavilhão de enredo, que terá como tema "O canto das três raças" - no caso o branco, o negro e o índio.

Diego Santini de Freitas é o mestre de bateria Pegada de Urso, da Vila Industrial. Ele diz que a escolha pela Salgueiro foi feita pelo público e a presença da agremiação vai marcar o Alto Tietê.

"Esse será um evento marcante, porque vai ser a primeira vez que a Salgueiro estará em Mogi das Cruzes e região. Fizemos uma pesquisa no ano passado e o público escolheu a Salgueiro", conta.

Preparação iniciada

Lançado em 1976, o Grêmio Recreativo Escola de Samba (G.R.E.S) Unidos da Vila Industrial conta atualmente com cerca de 700 componentes.

O samba-enredo para o Carnaval 2020 foi lançado no último dia 30. Na ocasião, a Vai-Vai, maior campeã do carnaval paulistano com 15 títulos, também esteve na cidade.

O sambista definiu a Salgueiro como uma das melhores escolas de samba do mundo. "Estamos fazendo essa loucura de trazer uma das melhores escolas, não só do Rio de Janeiro, mas sim do planeta", diz.

Contato

A quadra onde será realizado o evento deste sábado está situada na Rua João Cardoso dos Santos, 610, na Vila Industrial, em Mogi.

Para mais informações sobre o evento e ingressos, interessados podem entrar em contato com a escola de samba por meio da página da no Facebook (G.R.E.S. Unidos da Vila Industrial) ou falar diretamente com Diego pelo telefone 97407-8899.