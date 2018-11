Moriconi recebe nesta quinta-feira última edição do ‘Trajetória Literária’

A última edição do 'Trajetória Literária' traz nesta quinta-feira (29), a partir das 20 horas, no Centro de Educação e Cultura 'Francisco Carlos Moriconi', a oportunidade de leitores em interagirem com os escritores e poetas Esmeralda Ribeiro e Márcio Barbosa. De acordo com o organizador do projeto, o escritor Ademiro Alves de Souza, o Sacolinha, os convidados falarão sobre seus livros, projetos futuros e farão uma noite de autógrafos.

“O objetivo desse projeto é o de incentivar a leitura. A gente cresce com a ideia de que não encontraremos o responsável pela obra (livro). Por isto, fazemos isso. Será um momento das pessoas se aproximarem”, revelou.

Esmeralda Ribeiro é jornalista, escritora e pesquisadora da literatura afro-brasileira. É integrante, desde 1982, do Quilombhoje Literatura. Tem trabalhos publicados em 35 antologias no Brasil e exterior. Sua atuação no sentido de incentivar a participação da mulher negra na literatura tem sido constante. É autora do livro Malungos & Milongas (conto) e coautora do livro Gostando Mais de Nós Mesmos, sobre autoestima e questão racial.

Já Márcio Barbosa é um dos coordenadores do Quilombhoje Literatura e coorganizador da série Cadernos Negros. Para ele, a literatura é terreno fértil para descobertas. Junto com Esmeralda, e Niyi Afolabi, organizou os livros Afro Brazilian Mind e Black Notebooks (o último é uma versão em inglês de Cadernos Negros), lançados nos Estados Unidos. Além disso, é idealizador do livro Jovem Afro - Antologia.

Ao longo desse ano, o ‘Trajetória Literária’ trouxe convidados como Caca Lopes e Costa Fina, Lourenço Mutarelli, entre outras. E, em 2019, a expectativa é que outros grandes nomes da literatura brasileira possam visitar a cidade suzanense. “A ideia é não parar nunca. Em março do ano que vem, a gente tentará trazer o Xico Sá”, revelou Sacolinha, que não quis estimar uma data específica para a visita.

O escritor suzanense também destacou a necessidade em fomentar o assunto na cidade. “A literatura se completa com o leitor. Ou seja, esses encontros permitem o incentivo e fomento da literatura, principalmente aproximando a todos”.