‘Mostra brasileiros’ de Araquém Alcântara chega nesta quinta-feira a Suzano

A “Mostra Brasileiros”, com mais de 15 fotografias, chega nesta quinta-feira (16) a Suzano com abertura e presença do fotógrafo pioneiro na documentação ambiental do Brasil Araquém Alcântara, no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Centro), às 19 horas, com entrada gratuita. O artista define o trabalho que executa há 50 anos como “Poemas Visuais”.

Destaque da agenda cultural de maio, a exposição foi apresentada em Paraty (RJ) em 2018, tendo um grande sucesso de crítica popular e de especialistas do segmento fotográfico. Suzano é a primeira cidade do Estado de São Paulo a recebê-la. A mostra ficará disponível para visitação até 2 de junho na praça João Pessoa, no centro da cidade.

Além disso, a agenda cultural traz também a abertura da exposição “Subjetivo Humano Coletivo”, dos artistas plásticos Ale140 e Ivan Magalhães, que acontece desde a última sexta-feira, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro) e segue para visitação até 31 de maio. A proposta da dupla é trazer reflexões subjetivas por meio de representações com uma estética provocadora. Com experiência em muralismos, eles utilizam referências da arte urbana, graffiti e street art.