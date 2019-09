Mostra da Canção Suzano têm inscrições prorrogadas até 12 de setembro

As inscrições para a “Mostra da Canção Suzano” foram prorrogadas até 12 de setembro (quinta-feira). O edital que apresenta a nova data já está publicado no site da Prefeitura de Suzano e só tem essa alteração. A medida foi tomada, segundo o secretário da Cultura, Geraldo Garippo, porque muitos compositores da região e fora dela solicitaram um novo prazo para conseguirem organizar a documentação que a competição solicita.

Essa ação que busca valorizar a música popular brasileira e incentivar trabalhos autorais inéditos é realizada pela Secretaria da Cultura de Suzano.

Após o encerramento das inscrições, caberá ao júri técnico, selecionado pela pasta, escolher 12 composições que serão interpretadas e premiadas no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 1.354 – Centro) no dia 5 de outubro, às 19 horas. A premiação é no valor de R$ 1 mil para cada um dos selecionados para a mostra, tendo ainda troféus para as categorias melhor canção e melhor intérprete.

As inscrições só podem ser feitas por meio do formulário online, que está disponível desde 8 de agosto no site da Prefeitura de Suzano (www.suzano.sp.gov.br). Cada participante poderá concorrer com apenas uma composição. Além disso, só poderão participar da “Mostra da Canção Suzano” maiores de 18 anos.

O candidato, no momento da inscrição, deve preencher todos os campos do formulário online, fazer upload da canção na íntegra, em formato “MP3” e tamanho que não ultrapasse 5MB, e inserir a letra da canção na extensão PDF sem o nome do autor.

Vale ressaltar que as composições precisam ser originais, com letras predominantemente compostas na língua portuguesa e não podem conter plágios, adaptações ou versões de obras de outros autores e compositores.

“A ideia da ‘Mostra da Canção Suzano’ é proporcionar oportunidade para que compositores possam difundir seus trabalhos e gerar um intercâmbio entre artistas das mais diversas localidades e estilos musicais”, disse Garippo. Para outras informações: 4747-4180.