Museu Padre Eustáquio promove campanha de cartas para Brumadinho

O Museu Padre Eustáquio, em Poá, realiza neste sábado (16), das 14 às 18 horas, a abertura da campanha de arrecadação de cartas para as crianças, vítimas da tragédia do rompimento da barragem de Brumadinho em Minas Gerais. A proposta, denominada "Palavra Amiga", será para motivar outras crianças a escrever mensagens de amor, carinho e se solidarizar com as famílias atingidas.

A campanha é direcionada, principalmente para as crianças e teve início nas redes sociais desde a semana passada. O objetivo é conseguir o maior número de cartas possíveis para serem enviadas, principalmente, para os pequenos, que são as vítimas mais vulneráveis desta tragédia.

Qualquer criança pode participar, independentemente da religião. Os pais podem procurar o Museu hoje, onde haverá voluntários tanto para receber as correspondências, quanto para escrever suas palavras de solidariedade. Pessoas não alfabetizadas também pode procurar o espaço. Os monitores também vão atuar como "escritores", caso alguém tenha alguma dificuldade de passar para o papel a sua mensagem.

A coordenação do Museu já começou a receber cartas. Alguns professores de escolas da rede pública já comunicaram que adotaram a iniciativa e incentivaram seus alunos a participar. Pela comunidade católica, turmas de catequese e também dos coroinhas vão colaborar com a ação.

Origem

A ideia partiu do grupo Amigos do Museu Padre Eustáquio, responsável pela coordenação do local de responsabilidade da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes.

Sensibilizado com o drama das famílias de Brumadinho, os voluntários sentiram que precisavam fazer algo. Como a arrecadação de mantimentos e itens de primeira necessidade foram doados por pessoas de todo o Brasil e, neste momento, a Defesa Civil de Minas Gerais informou que não são necessárias mais doações, o grupo se preocupou com o estado emocional, principalmente das crianças, muitas das quais perderam famílias inteiras pela lama tóxica que encobriu povoados inteiros com o rompimento da barragem de rejeitos de ferro. As mensagens são apenas um gesto simbólico de demonstração de empatia, amor e solidariedade e visam auxiliar no trabalho psicológico, que será fundamental, de agora em diante.

"Além disso, temos certeza que se Padre Eustáquio estivesse vivo, ele visitaria essas famílias para levar palavras de conforto e esperança, com bênçãos de Saúde e Paz. Portanto, é nossa missão também", afirma o coordenador do Museu, Delcimar Ferreira.

As cartas serão recebidas no Museu ou até o dia 23 deste mês, na Secretaria Paroquial, que fica na Rua Vinte e Seis de Março, s/n, no Centro de Poá. Outra possibilidade é enviar as mensagens para o e-mail museupadreeustaquiopoa@gmail.com, até o prazo estipulado. Na última semana de fevereiro, as cartas serão reunidas em uma encomenda que será enviada à Igreja Matriz São Sebastião, de Brumadinho.

Acervo

Aqueles que forem ao Museu, além de participar da campanha poderão aproveitar a oportunidade para conhecer o acervo permanente de cerca de cem itens como fotos, documentos e objetos litúrgicos pertencentes ao primeiro vigário da cidade e que contam também um pouco da história de Poá.