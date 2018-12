Musical 'O retorno de Mary Poppins' está entre as estreias da semana

Entre as estreias da semana no Centerplex de Suzano o musical, "O retorno de Mary Poppins", que será exibido nas salas 4 e 5 do cinema, retorna depois de cinco décadas, quando a Inglaterra está mergulhada na grande depressão.

As crianças do filme original agora são os adultos Jane, interpretada pela atriz Emily Mortimer e Michael (Ben Whishaw), que é pai de três crianças, um tanto negligenciados desde a morte de sua mãe.

Na trama, Poppins desce dos céus novamente com seu fiel amigo Jack (Lin-Manuel Miranda) para ajudar Michael e Jane Banks, agora adultos trabalhadores, que sofreram uma perda pessoal.

As crianças Annabel (Pixie Davies), Georgie (Joel Dawson) e John (Nathanael Saleh) vivem com os pais na mesma casa de 24 anos atrás e precisam da babá enigmática e o acendedor de lampiões otimista para trazer alegria e magia de volta para suas vidas. Com direção de Rob Marshall, que conquistou quatro indicações ao Globo de Ouro, coloca personalidade na continuação do musical de 1964.

Com classificação indicativa livre ao público, o filme é uma das opções das estreias desta semana.

Além de "O retorno de Mary Poppins", outros três filmes também estão na programação do cinema em Suzano.

O filme nacional "Detetives do prédio azul 2 - O mistério italiano", será exibido nas salas 2 e 4 do cinema. A aventura conta a história da maior feira de bruxos do mundo, Pippo (Pedro Henriques Motta), Bento (Anderson Lima) e Sol (Leticia Braga), que viajam até a Itália para investigar o sumiço da feiticeira Berenice (Nicole Orsini), que foi sequestrada pelos bruxos Máximo e Mínima Buongusto. A trama com classificação livre, tem duração de 1h33 minutos.

Já "Bumblebee", do diretor Travis Knight, conta a história de um dos transformers mais adorados pelo público. O veículo que é um transformer, ganha vida e acaba atraindo a atenção das pessoas erradas, incluindo um maléfico militar (John Cena).

O filme com classificação indicativa de 12 anos, será exibido nas salas 2,3 e 5 do cinema.

Por fim, a comédia nacional "Minha vida em marte", estrelado por Mônica Martelli e Paulo Gustavo, conta com uma produção baseada no espetáculo homônimo de Mônica Martelli, sendo a continuação do filme "Os homens são de Marte… E é pra lá que eu vou". A classificação de 12 anos, será exibida nas sala 2 do cinema.