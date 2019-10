‘Natal das Estrelas’ do shopping será inaugurado com banda kids

O clima natalino chega para valer no dia 3 de novembro, no Suzano Shopping, com a inauguração da decoração “Natal das Estrelas”, com a banda The Beatles Memory e seu espetáculo interativo infantil Beatles For Kids, que coloca a criançada para cantar e dançar no palco, e a chegada do Papai Noel. O show terá início às 15 horas, na praça de eventos do shopping, e a entrada é gratuita.

Neste ano, o centro de compras escolheu “Natal das Estrelas” como tema da decoração e para tornar o clima ainda mais encantador, optou por trazer o show em tributo a uma das bandas mais estreladas de todos os tempos, interpretada pelos músicos da banda The Beatles Memory, que tem três décadas de estrada e é referência mundial pela qualidade musical, visual fiel aos Beatles e instrumentos originais e raros.

A banda apresentará o espetáculo Beatles For Kids, voltado ao público infantil, mas que agrada em cheio também os adultos, as famílias inteiras, e é sucesso por onde passa. São 90 minutos de apresentação e interação com a plateia. Os artistas cantam e tocam sucessos consagrados e transformam o palco em um verdadeiro playground ao convidar as crianças para participarem da apresentação, munidas de instrumentos e implementos de brinquedo, que ficam com elas após a interação musical divertida.

A decoração “Natal das Estrelas” do Suzano Shopping, que o público poderá conferir a partir do dia 3 de novembro, é outra atração. Além de diversos modelos de estrelas decorativas e iluminadas, que trarão muito brilho e luz, a estrutura permitirá aos visitantes apreciar e também interagir com o cenário que estará instalado na praça de eventos.

A ideia é que os clientes sejam as grandes estrelas do Natal, por isso, quem visitar o shopping poderá fazer fotos no cenário e ainda visitar o Papai Noel. As crianças terão um espaço reservado para entregarem suas cartinhas e realizar seus pedidos ao bom velhinho. A partir do dia 4 de novembro, o Papai Noel estará no shopping para atender a garotada no corredor da expansão, das 13h às 22h de segunda a sábado o e das 12h às 21h aos domingos e feriados.

