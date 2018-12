Natal de Luzes será inaugurado neste sábado com programação especial

O secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo, detalhou os preparativos para a inauguração do projeto Natal de Luzes, que prevê decoração natalina para pelo menos cinco pontos na cidade, entre eles a praça central João Pessoa, e os centros comerciais de Palmeiras e Dona Benta. Os enfeites na principal localização serão inaugurados na noite deste sábado (1º), após a missa na igreja Matriz, às 19 horas.

Além das luzes na praça João Pessoa, ainda estão programados atrações culturais, que incluem feiras de artesanato e gastronomia, brinquedos infláveis para crianças e cantatas de Natal, todas as sextas-feiras, sábados e domingos a partir deste final de semana. "É um conjunto completo de serviços para o passeio em família", diz.

Ainda neste sábado, também será entregue a decoração do Paço Municipal, a partir do projeto Natal Espetacular, em parceria com o Fundo Social de Suzano e do Estado. "A decoração neste ponto foi feita com garrafas pet, arrecadadas em parceria do município e 18 instituições. O trabalho foi todo realizado com artesãos da cidade".

Pelo menos 33 mil pets foram arrecadadas, mas apenas 10 mil empreendidas na decoração. A expectativa é de que o material seja utilizados nos próximos enfeites confeccionados para Suzano, sendo que a ideia é a decoração permanente ampliada com novos elementos a cada ano.

A Praça Nagib Eid Ghosn, no Parque Maria Helena; os centros comerciais do Jardim Dona Benta e do distrito de Palmeiras e os portais do Parque Municipal Max Feffer também serão decorados, com previsão de entrega no próximo dia 7.

Já praça dos Expedicionários, ainda na região central, vai receber decoração com a temática Doce Natal, construída a partir de ação coletiva.

"A gente desenvolveu os desenho e propostas pelos próprios artesãos e alunos da cidade. A temática é doce, com essa ideia de envolver o cidadão e gastar menos".

Pelo menos 12 corais e orquestras vão se apresentar nos próximos finais de semana na praça João Pessoa. A expectativa é de que sejam apresentadas canções natalinas, mas também músicas populares ao público, a partir das 20h30. "É a oportunidade de acesso também a uma atividade cultural diferente. Alguns grupos de dança de academias e da própria secretaria vão se apresentar".

No dia 14, a Cantata dos Anjos será realizada na Arena Max Feffer com 270 crianças. "Vamos recolher na entrada doações de alimentos para uma ação social. É um evento casado entre a Saspe e a secretaria de educação". Ainda será apresentada uma opereta, envolvendo música e teatro, que narra o nascimento do menino Jesus. "Anteriormente fazíamos no teatro Armando de Ré, mas neste ano ampliamos para 4 mil expectadores. Assim também levamos as pessoas para conhecer as instalações da Arena Max Feffer".