Neura apresenta no Theatro Vasques o espetáculo 'O Menino Gigante'

Dentre as programações de mais uma edição do Festival de Verão de Mogi das Cruzes, o Teatro da Neura realiza no próximo domingo, 3, o espetáculo "O Menino Gigante".

A peça que foi contemplada pelo ProAc (Programa de Ação Cultural de incentivo à cultura do Estado de São Paulo), será apresentada no Theatro Vasques, a partir das 19 horas, com entrada gratuita ao público.

Escrito pelo dramaturgo Antônio Nicodemo, que divide a direção com a atriz Lígia Berber, a peça "O Menino Gigante", convida o público a conhecer a história de Bárbara, que é a única criança a nascer sozinha em uma família onde todos nascem em par.

Além disso, engravida de um marido morto e quebra outra tradição: tem um filho homem em uma família a qual todas nascem mulheres. Para completar, o garoto nasce gigante e ela tem como missão, dada por Deus, fazer com que a cabeça da criança chegue ao céu antes do fim dos dez fevereiros, caso contrário, Deus tomará de volta a criança.

De acordo com o dramaturgo Antônio Nicodemo, o elenco, atualmente, está mais maduro e a peça integra uma das linhas de pesquisa do grupo, o Realismo Fantástico. "Foi natural deixar a história mais fluente, com novas encenações, canções e até mesmo a expectativa de que todos estão nessa nova série de apresentações. O espetáculo está inserido na mesma linha de pesquisa de 'O Velório', 'Vidros' e o experimento dos alunos do segundo módulo da nossa oficina, 'Tapera. Casa de Branca. Senzala. E Algumas Maldições do Tempo de Santa Cruz'", comenta.

"O Menino Gigante ou Os Dez Fevereiros - Um Ensaio Sobre o Sábado de Aleluia", que está inserido na mesma linha de pesquisa de "O Velório" e "Vidros", integra a Trilogia dos Sacros Dias, que é uma preparação para "O Sábado de Aleluia" e ainda conta com "Precisamos Falar sobre Virgínia". A tríade começou com "O Velório", em 2013.

O elenco do espetáculo é composto por André Antero, Carolina Portella, Conceni Paulina, Cauê Drumond, Danilo Cruz, Flávia Gonçalves, Juliana Orthz, Tamara Pinheiro, Tarcísio Serasso, Thaís Fernandes e Tuane Vieira. As canções são de Rodrigo Christino Ribeiro, os figurinos de Érika Grizendi, a maquiagem de André Antero, a preparação vocal de Tarcísio Serasso, o cenário de Antônio Nicodemo, Lígia Berber e Gilson Peres, e a iluminação de Fernandes Junior.

Além de Mogi, a peça será apresentada em outras cidades de São Paulo, sendo elas: Jundiaí (dia 10/2), Araraquara (16/2), Caraguatatuba (9/3), Suzano (17/3), Poá (24/3) e em Suzano no Espaço N de Arte e Cultura (6/4).

O Theatro Vasques fica localizado na Rua Doutor Corrêa, 515 - Centro.