Nova exposição de Mauricio Chaer será aberta nesta sexta-feira no Centro Cultural

O Centro Cultural de Mogi das Cruzes realiza, nesta sexta-feira (25), a partir das 8 horas, no interior da Galeria de Artes Wanda Coelho Barbieri - no piso térreo -, a exposição "Galhinhos Entre Nós", do artista plástico mogiano Mauricio Chaer.

A mostra ficará aberta para visitação até o dia 28 de fevereiro, tem entrada gratuita e faz parte da programação do 6º Festival de Verão de Mogi das Cruzes.

A exposição revela a série mais recente de trabalhos de Chaer, com 18 obras no total, produzidas ao longo dos últimos dois anos.

O processo de criação das peças teve início pela recolha, por parte do próprio artista, de galhos pertencentes a um cedro de seu próprio ateliê, no Botujuru e também de outros locais da cidade.

Imersos em parafina, esses galhos foram sendo moldados em estruturas delicadas e leves, depois amarradas e revestidas por coloridos fios de lã.

Para garantir sustentação, as peças contam com base aramada. Como resultado, surgiram esculturas de diferentes tamanhos e versáteis, que remetem a elementos da natureza, como árvores, frutos e folhas.

O aspecto alegre e já característico das obras de Chaer se faz presente novamente nesse projeto, que mais uma vez prova como elementos simples podem ser convertidos em belas obras.

Mauricio Chaer é um nome de peso das artes plásticas de Mogi das Cruzes.

Conhecido pelas curvas, volume e cores de suas peças, ele mantém um ateliê no bairro do Botujuru, desde 1979, e tem obras instaladas em diversas cidades do País e até no exterior, em cidades como Madri e Lisboa.

Em equipamentos e espaços públicos, as obras de Chaer também se fazem muito presentes.

Ele é responsável, por exemplo, pela escultura da Praça Assumpção Ramirez Eroles, na Vila Nova Mogilar, bancos e outras instalações no Parque Centenário, a obra na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, em frente ao Centro Cultural a obra Arabescos, no canteiro central da Rua Manoel Bezerra de Lima Filho, o monumento Amanhecer, na avenida Júlio Simões, entre outros. A maioria é confeccionada em ferro e cimento e revestida com pastilhas vidrotil.

Informações sobre a exposição no telefone 4798-6900 ou pelo site culturamogi@pmmc.com.br.