Núcleo Opereta embarca nesta sexta-feira para participar de festival na Argentina

O Núcleo Teatral Opereta (NTO), de Poá, embarca, nesta sexta-feira (4), para a Argentina para a sua primeira participação no exterior em um festival de teatro.

O grupo segue rumo à província de Tucumán com três integrantes para apresentar a peça "Palhaças?", graças a uma série de ações e apoios obtidos como uma campanha de financiamento coletivo, eventos e contribuições voluntárias realizadas no final de 2018.

O NTO participará do Knots Nudos Theatre Festival, evento itinerante que acontece a cada dois anos e reúne companhias e coletivos teatrais de países da América Latina, Europa e Ásia, que neste ano contará com a presença de mais de 50 artistas. Para esta programação, o Núcleo decidiu enviar as atrizes Dora Nunes, Patty Nascimento e Priscila Klesse para representar o grupo poaense. Patty e Priscila vão apresentar "Palhaças?", cuja peça é inspirada na obra "Palhaços" de Timochenco Wehbi, montada pelo grupo em 2001. As atrizes do Núcleo investigam este universo, mas agora por meio da ótica da mulher, problematizando-a a partir da obra. A presença feminina na função de palhaço no circo, preconceitos e o machismo existente também dentro da arte são algumas das questões. A direção é de Marco Senna. A apresentação do Núcleo está programada para o dia 11.

Já Dora Nunes é a atriz mais experiente do grupo e participará de um momento de vivência com outras atrizes para compartilhar um pouco do que aprendeu e como a arte tem transformado a sua vida. No alto de seus 73 anos, conheceu a Associação Cultural Opereta em 1999 e desde então, começou a atuar, ainda que de forma amadora, mas sem deixar o comprometimento de lado. Aposentada, já desempenhou funções de babá, cobradora de ônibus, doméstica e balconista. Ingressou no teatro participando do projeto "Passos da Paixão" em 2000, auxiliando também na produção (figurinos e adereços), e foi zeladora na antiga sede da associação, em Calmon Viana até 2008. Participou do Núcleo Claridade - Atividades para a 3ª Idade, com várias peças, entre elas, "O Auto da Luz" (adaptação da obra de Flávio de Campos – 2004), também encenou a montagem do "O Auto da Compadecida" (adaptação da obra de Ariano Suassuna – 2008) e atualmente está no elenco do espetáculo Almas Peregrinas (de Camila Rafael), premiado com o ProAC Circulação 2017. Em todas essas participações, Dora disse que está ansiosa para sua primeira experiência fora do Brasil. "Nunca andei de avião", conta. Para ela, estar no palco provoca uma sensação de liberdade.

"Eu faço tudo o que tenho direito. Se me derem um papel de homem estou dentro. Minha família não me proíbe de nada. Pelo teatro fiz muitos amigos. Quero ver se tenho amigos argentinos agora", brinca.

O Festival Knots Nudos acontecerá entre os dias 5 e 19 de janeiro, em Tafí del Valle, na província de Tucumán, região Noroeste da Argentina, a cerca de 1.500 quilômetros da capital Buenos Aires.

Em 2017, a quarta edição deste evento ocorreu em Mogi das Cruzes e reuniu companhias de dez nacionalidades entre países da América Latina e Europa e Ásia. Na ocasião, o NTO apresentou no Galpão Arthur Netto, o espetáculo "Almas Peregrinas", que foi a última produção em circulação.