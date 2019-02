Núcleo Teatral Opereta apresenta 'Palhaças?' na 9ª Mostra de Mogi

Depois de uma apresentação na Argentina no final de janeiro, o Núcleo Teatral Opereta (NTO), de Poá, apresentará a peça "Palhaças?" na 9ª Mostra de Teatro de Mogi das Cruzes – Tablado.

O espetáculo será neste domingo, 17, às 19 horas, no Theatro Vasques no Centro Histórico. O evento é organizado pela Cia. Clara Trupi de Ovos y Assovios de Mogi.

"Palhaças?", um experimento livremente inspirado na obra "Palhaços", de Timochenco Wehbi, montada pelo grupo em 2001, investiga este universo, mas agora por meio da ótica da mulher, problematizando-a a partir da obra.

A presença feminina na função de palhaço no circo, preconceitos e o machismo existente também dentro da arte são algumas das questões. No elenco, Patty Nascimento e Priscila Klesse fazem este diálogo e estes questionamentos. A direção é de Marco Senna. A classificação indicativa é de 12 anos.

No mês passado, as atrizes do Núcleo apresentaram esta peça e promoveram uma roda de conversa com grupos e coletivos internacionais presentes no Festival Knots Nudos, realizado na cidade de Tafí del Valle, na Província de Tucumán, a cerca de 1,5 mil quilômetros da capital Buenos Aires.

A troca de experiências e de culturas foi extremamente rica para o NTO, que nunca tinha feito uma participação no exterior em 28 anos de existência. A participação somente foi possível, graças a campanhas de financiamento coletivo, eventos e outras modalidades de arrecadação. A proposta agora é finalizar as pesquisas e entrar em circulação com o "Palhaças?" pela região e por outros festivais e mostras ao longo do ano.

A Clara Trupi pretende com a 9ª Mostra, que vai de 14 a 23 de fevereiro, fazer uma reflexão na retomada de um evento de caráter continuado em Mogi.

Ao reunir grupos e companhias do Alto Tietê e de outras regiões, pretende disponibilizar aos frequentadores, uma produção culturalmente diversa e inquietante, com uma gama de espetáculos, gêneros, estéticas, linguagens e temáticas. Além disso, haverá oficinas e um fórum de discussão sobre a produção local. Esta atividade está programada para o dia 18, às 19 horas, no Estúdio Municipal de Áudio e Música (Emam).

O projeto da mostra teatral é financiado pelo Programa de Fomento às Artes e Cultura de Mogi das Cruzes (Profac).