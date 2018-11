Oficina de percussão proporciona intercâmbio cultural Brasil-África

Em comemoração à Semana da Consciência Negra a Prefeitura de Santa Isabel, por meio da Secretaria Municipal da Cultura em parceria com POIESIS e Oficinas Culturais, realizou uma oficina de percussão com instrutores vindos diretamente de Guiné-Bissau.

Ministrada pelo Grupo Cultural Netos de Bandim, cinco vezes campeões internacionais em festivais de dança e representantes oficiais da cultura de Guiné-Bissau, a oficina de percussão que teve início às 9 horas e contou com a presença de alunos do 5º ano da EMEF Oscar Ferreira de Godoy e munícipes previamente inscritos que aprenderam a tocar instrumentos típicos africanos bem como a rítmica presente em cada uma das etnias do País.

Durante a Semana da Consciência Negra, que vai até esta sexta-feira (23), diversas outras atividades serão oferecidas gratuitamente entre oficinas, palestras e exposição.

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria da Cultura pelo número (11) 4657-3464 (disponível via WhatsApp) ou no endereço Av. da República, 118 - Centro.