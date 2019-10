Oficina gratuita de cinema para crianças e jovens recebe inscrições

Mogi das Cruzes receberá, no dia 19 de novembro, mais uma oficina do programa Pontos MIS. Intitulada “Câmera no Trombone”, a atividade é da área do cinema, mais especificamente documentários e oferece 30 vagas no total, destinadas a crianças e jovens com idade acima dos sete anos. Para se inscrever, basta comparecer ao Centro Cultural de Mogi das Cruzes, onde a oficina será realizada, portando um documento com foto. A participação é gratuita.

A oficina será dirigida e comandada pelo cineasta, fotógrafo e produtor, Christian Saghaard, que abordará temas sobre despertar a sensibilidade para a linguagem audiovisual dos documentários. Os participantes realizarão vídeos sobre a memória e história de Mogi das Cruzes, utilizando câmeras como ferramentas de expressão.

O oficineiro tem experiência de 20 anos em festivais e projetos de exibição, respondendo por curadorias e programações. Dirigiu seis curtas-metragens, faz parte do Comitê de Seleção do Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo desde 1997, onde é também curador da Mostra Infantojuvenil. Foi programador e colaborador de mostras especiais do Museu de Arte Moderno em São Paulo e já realizou diversas oficinas para festivais de cinema, ONGs e instituições culturais nacionais.

O Pontos MIS é um programa de formação e difusão cultural com atuação em todo Estado de São Paulo. Por meio de filmes, oficinas práticas e palestras, ele visa formar novos públicos para o cinema brasileiro e internacional não comercial. O programa é desenvolvido em parceria com as prefeituras paulistas. As cidades participantes do programa montam programações de filmes pensadas para a população local e recebem de quatro a seis oficinas e/ou palestras por ano voltadas a todas as faixas etárias.

O Centro Cultural de Mogi das Cruzes fica na praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360 – Centro. A oficina será realizada na Sala Multiuso Wilma Ramos, no primeiro andar do prédio. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que é o 4798-6900.

Serviço

Oficina Pontos MIS – Câmera no Trombone, com Christian Saghaard

Local: Centro Cultural (Sala Wilma Ramos)

Data: 19 de novembro (terça-feira)

Horário: das 18h às 22h

Vagas: 30 vagas

Faixa etária: a partir de 7 anos

Inscrições: pessoalmente no Centro Cultural. Menores de 18 anos devem ir acompanhados pelos pais ou responsável.

Horário de funcionamento: terça a sábado, das 9h às 18h