Opereta abre inscrições para oficinas de produção do 'Passos da Paixão'

Uma marca histórica. O espetáculo Passos da Paixão realizado, em Poá, pela Associação Cultural Opereta e a Cia. Teatro Roda Mundo, chegará em 2019 a 20ª edição.

E para que tudo ocorra de forma perfeita, as equipes iniciaram os trabalhos ainda em 2018. Com isso, já estão abertas as oficinas artísticas tanto para quem deseja participar do elenco quanto do staff da maior apresentação teatral ao ar livre do Alto Tietê.

As oficinas disponíveis são cenografia, responsável pela montagem do cenário da peça, iluminação e sonorização, que irão auxiliar na montagem da luz e do som do evento, produção, que se encarrega de providenciar todo o suporte nos dias que antecedem o espetáculo, figurino, que ficará sob a responsabilidade de pensar as roupas de cada personagem, maquiagem, que irá preparar as caracterizações de cada ator ou atriz presente no palco, coral, que responderá pelo coro e a trilha musical que permeará toda a peça, comunicação, que auxiliará os trabalhos de fotografia e divulgação, além da interpretação, que integra todo o elenco do Passos. Não é preciso ter experiência comprovada em nenhuma destas áreas.

Inscrições

Para se inscrever é necessário providenciar cópia do RG, do comprovante de endereço e de uma foto 3x4.

No caso de crianças e adolescentes até 17 anos, além dos documentos citados anteriormente devem apresentar uma declaração escolar e autorização e documentos de identificação dos pais ou responsáveis legais.

Toda essa documentação precisa ser entregue pessoalmente no Espaço Cultural Opereta, que volta de recesso a partir do dia 7 de janeiro. O horário de segunda a sexta-feira é das 14 às 19 horas.

Para agilizar o procedimento de inscrição, a associação elaborou um formulário on-line para o preenchimento dos dados pessoais e também para ciência do termo de cessão de direitos de imagem. O link é este: http://bit.ly/passos20.

Todas as oficinas têm vagas limitadas e estão sujeitas a formação de turmas.

O Espaço Cultural Opereta fica na Rua Doutor Emílio Ribas, 168 - Vila Sopreter em Poá. Outras informações pelo telefone (11) 4634-1175.

Evento

O Passos da Paixão será realizado no dia 19 de abril, às 20 horas, na Praça de Eventos no Centro de Poá.

A apresentação tem o apoio da secretaria de Cultura de Poá e da Prefeitura.