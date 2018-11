Opereta faz evento neste sábado para participar de festival na Argentina

O Núcleo Teatral Opereta (NTO) de Poá, está em campanha de arrecadação de recursos para participar de um festival internacional de teatro, que ocorrerá em janeiro, na Argentina.

Para isso, neste sábado, 17, a partir das 17 horas, haverá a Mostra de Cenas Curtas, evento que será realizado no Espaço Cultural Opereta. Os ingressos são de contribuição voluntária com o valor mínimo sugerido de R$ 5 e toda a renda será revertida para as despesas do Núcleo com a viagem.

A Mostra de Cenas Curtas reunirá a apresentação de artistas, alunos das oficinas culturais gratuitas e também do Projeto Mãos à Obra e grupos parceiros.

A proposta é que as peças tenham curta duração para que um maior número de coletivos possa estar no palco.

Desde o início do mês, o Núcleo Teatral iniciou uma campanha de financiamento coletivo para participar do festival Knots Nudos, que será realizado na província de Tucumán, na Argentina, em 2019.

Em 2017, a quarta edição deste evento ocorreu em Mogi das Cruzes e reuniu companhias de dez nacionalidades entre países da América Latina e Europa. Na ocasião, o NTO apresentou no Galpão Arthur Netto, o espetáculo "Almas Peregrinas", que foi a última produção em circulação.

A proposta para a quinta edição do Knots Nudos é levar a peça "Palhaças? (Abertura de processo)", produção do Núcleo, criada a partir da obra "Palhaços" de Timochenco Wehbi, e que foi montada em 2001 pelo grupo. Agora, as atrizes do Núcleo Teatral Opereta resolvem investigar o universo da palhaçaria através da ótica da mulher, evidenciando preconceitos e questionando o machismo existente também dentro da arte.

Viagem

A campanha "NTO Rumo à Argentina 2019" está aberta em um site de financiamento coletivo e tem a meta de atingir R$ 12 mil para pagar as despesas de viagem, uma vez que a organização do festival oferecerá hospedagem e alimentação.

Caso alcance este objetivo será a primeira apresentação de uma produção do Núcleo Teatral Opereta no exterior.

Os doadores também recebem recompensas, conforme as regras e políticas do site de financiamento coletivo.

Mais informações pelo link: https://www.catarse.me/nto_argentina_2019