Outubro Educação valoriza as ações e os profissionais da educação mogiana

Pelo terceiro ano consecutivo, a Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Educação, está realizando o Outubro Educação, mês dedicado a apresentação de projetos e ações que fazem da educação mogiana um referência de qualidade. Na próxima semana, haverá a entrega do Prêmio Mogi: Educador por Excelência, a Mostra de Vídeos Ambientais e a Formatura da Escola de Empreendedorismo e Inovação. Desde o início do mês, uma série de eventos reuniu alunos, educadores e pais.

Nesta quinta-feira (10) foi a fez da comemoração dos 10 anos do programa Escola de Tempo Integral e nesta sexta-feira (11) teve início o 4º Concurso Gastronômico do Crescer, no Crescer da Vila Natal. Dez receitas foram inscritas na categoria Mestre Confeiteiro para pratos doces e 15 na Mestre Cuca para receitas salgadas. A semifinal será no dia 18 e os vencedores serão conhecidos no dia 25.

A programação da próxima semana começa com uma homenagem aos professores. No dia 15 de outubro, data em que se comemora o Dia dos Professores, será entregue a terceira edição do prêmio Mogi: Educador por Excelência, no auditório do Cemforpe. Mais de cinquenta trabalhos estão entre os semifinalistas nas categorias de professores (ensino fundamental e educação infantil) e gestores.

O lançamento do novo game educacional da Secretaria de Educação foi reagendado, passando do 16 para o dia 24 de outubro. No dia 17, acontece a Mostra de Vídeos Ambientais, uma parceria da Pasta com a Secretaria de Verde e Meio Ambiente e Formatura da Escola de Empreendedorismo e Inovação, que abrirá inscrições para novos cursos. Encerrando a semana, a cidade recebe o 3º Congresso Internacional de Educação Especial, promovido pelo Grupo Fazer o Bem. Confira a programação completa no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes.