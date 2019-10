Outubro tem programação especial com sessões gratuitas de filmes infantis

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Mogi das Cruzes, em parceria com o programa Pontos MIS, da Museu da Imagem e do Som, está com uma programação especial para outubro, que é o mês das crianças. Todas as terças-feiras, haverá duas sessões de cinema gratuitas, com títulos infantis especialmente selecionados. As sessões acontecem às 10h e às 15h, no Centro Cultural de Mogi.

Os títulos que serão exibidos até o final do mês são: “Sonhando Passarinhos”, “A Galinha Pintadinha (Escravos de Jó, Elefante e Meu Galinho)”, “Doce Ballet”, “Musicaixa”, “Uma Estrela no Quintal”, “Entregador”, “Pombinha Branca”, “Palavra Muda” e “Sabiá”. Aos interessados, basta comparecer no horário marcado à Sala Multiuso Wila Ramos, que fica no primeiro andar do prédio do Centro Cultural de Mogi das Cruzes. Todos os filmes têm livre indicação etária.

O Pontos MIS é um programa de circulação e difusão audiovisual, que visa promover a formação de público e a circulação de obras do cinema, a partir de parcerias com as prefeituras, criando ponto de divulgação audiovisual por todo o Estado.

O MIS oferece a programação e o material de divulgação, enquanto a Prefeitura entra com infraestrutura necessária, ou seja, espaço adequado para as exibições, equipe e divulgação local. Todos os meses, o MIS envia aos municípios parceiros programas com diferentes filmes a serem exibidos gratuitamente.

O Centro Cultural de Mogi das Cruzes fica na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, no Centro. Mais informações pelo telefone 4798-6900.