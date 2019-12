Pacientes do Caps AD realizam apresentação especial de Natal

O clima de Natal tomou conta do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) de Mogi das Cruzes, na sexta-feira (20), quando os pacientes apresentaram uma peça de teatro e músicas natalinas. O evento foi acompanhado pelos familiares.

Os pacientes foram os protagonistas do evento natalino. Todos os enfeites de Natal instalados na unidade foram confeccionados por eles durante as oficinas terapêuticas. “A arte é uma parte muito importante no tratamento. O enredo para a peça de teatro foi construído pelos pacientes. O coral, que implantamos desde setembro, aproveitou para apresentar canções natalinas e também músicas populares que integram o repertório”, explica a oficineira Valdirene Ferreira.

Ao todo, em onze meses, a Unidade realizou 17.669 atendimentos, entre consultas com psiquiatras, psicólogos e outros serviços. No mesmo período, foram cadastrados 1.233 pacientes, dos quais 236 permanecem ativos no programa. “Um dos pontos trabalhados pelos Caps AD é a integração com a família, esse apoio é muito importante para o recomeço dos pacientes”, ressalta a gerente do serviço Sabrina Benetti.

No Caps, os pacientes recebem atendimento ambulatorial com uma equipe multidisciplinar, além de consultas com psiquiatras, psicólogos e equipe de enfermagem, e participam de diversas oficinas terapêuticas. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17 horas, na rua Julio Mobaid, na Vila São Francisco.