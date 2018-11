Padre Alessandro fala do 5º CD e sua missão de levar o evangelho

O padre sertanejo Alessandro Campos anunciou que prepara novidades para 2019. Durante participação no programa DS Entrevista, o missionário revelou que está prestes a estrear uma nova atração diária na Rede TV!.

Atualmente, o sacerdote comanda um programa de auditório semanal na Rede Vida. A expectativa é de que o contrato com a emissora católica também seja renovado.

Segundo o padre, a novidade na Rede TV já estaria 99% confirmada. "Estamos em fase final de negociação. Teremos uma surpresa, um trabalho diferenciado com programa diário previsto de segunda a sexta-feira, das 11 horas ao meio-dia e meia", afirmou.

Outra possibilidade, também em trâmite, seria a transmissão de missa e de outro programa ao vivo, aos domingos, nesta mesma emissora.

Atualmente, o padre se dedica semanalmente ao programa de auditório 'Viva a Vida', que vai ao ar todas as terças-feiras, na Rede Vida.

"Inicialmente, não deixaremos a Rede Vida. Está confirmada a renovação de contrato", disse ao pontuar que até o momento nenhuma das duas emissoras se contrapôs às atividades simultâneas do padre. "Meu objetivo é evangelizar o maior número de pessoas. Então, quanto mais rádio, TV e internet, mais posso levar a mensagem do evangelho, que é: amor, perdão, fé, alegria e esperança. Deus nos criou para sermos felizes".

Além do atual programa de auditório, que semanalmente preenche um auditório de 400 lugares e é transmitido a 23 milhões de pessoas, a pregação do padre ainda ecoa por 280 rádios de todo o país. "Meu primeiro bispo, que me ordenou há 12 anos, disse que eu seria um padre comunicador, artista de Jesus Cristo, para levar Deus e alegria às pessoas", contou.

Tamanho sucesso nacional chegou com o segundo disco lançado em 2015, 'O que é que eu sou sem Jesus?', que vendeu 1 milhão de cópias.

Em meio a shows, pregações, livros e Dvd's produzidos, o sacerdote se reinventa e hoje apresenta o quinto álbum 'Deus sempre faz o melhor'.

"Este trabalho tem minha cara. Eu produzi, escolhi arranjos e letras. São 18 faixas que contam com um misto de reflexões, além de algumas regravações, inclusive, de músicas evangélicas. Eu me dou muito bem com os irmãos evangélicos, o que nos uni é algo muito maior".

O CD foi lançado nas plataformas digitais em outubro e aos poucos ganha forma física para as lojas de todo o Brasil.

A canção 'Meu País', da dupla sertaneja Zezé di Camargo e Luciano, é um dos destaques do álbum.

Para o sacerdote, a música vem de encontro com o atual momento político. "O nosso maior problema não é crise social, política ou religiosa, mas sim a crise afetiva. As pessoas não se amam mais, brigam por qualquer motivo. O maior exemplo disso está nas redes sociais", opinou ao criticar a polarização entre os brasileiros.

"Queremos um País que reine a dignidade, para que tenhamos fraternidade, perdão e respeito acima de tudo", finalizou.