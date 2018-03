Padre Carmine Mosca lança novo livro intitulado 'Vidas Feridas'

Com mil exemplares, 222 páginas e 12 capítulos de conteúdos que abrange os mais diversos temas, a mais nova obra intitulada "Vidas Feridas - Horizontes de Vida Nova", é o sétimo livro escrito pelo padre Carmine Carmo.

A obra relata os aspectos históricos, catequéticos e sociais das pastorais que promovem a vida, por meio de histórias e depoimentos de pessoas do Alto Tietê que foram atendidas pelas ações da igreja.

De acordo com o sacerdote, o livro tem como objetivo tornar conhecido, de forma progressiva, esses sonhadores e aqueles que exercem sua cidadania, além dos que trabalham nas pastorais para ajudar àqueles que, aos olhos da sociedade, perderam sua dignidade, como por exemplo, os menores infratores ou pessoas em situação de rua.

“ O ‘Vidas Feridas - Horizontes da Vida Nova’, retrata todo o trabalho que a igreja realiza fora do templo, ou seja, através de trabalhos sociais em prol à vida das crianças, adolescentes, jovens, adultos e aos idosos, oferecendo aos mais desfavorecidos e deprimidos os horizontes de vida nova", destaca o autor.

Entre as ações realizadas através dos serviços prestados pelas Pastorais, padre Carmine conta também que em cada capítulo é possível acompanhar as datas históricas da caminhada das Pastorais Sociais do Brasil e na Diocese de Mogi das Cruzes.

Sem contar, nos testemunhos das mães biológicas angustiadas pela gravidez inesperada ou indesejada, de dependentes químicos, presos detidos nos Centros de Detenção Provisória (CDP) e nas Penitenciárias, moradores de rua, doentes e idosos.

A sétima obra escrita pelo autor teve conclusão de um ano. Algumas de suas narrações também foram retirados dos textos que escreve para coluna que sai publicada no DS todas às sextas-feiras.

Além disso, o livro também conta como o bispo diocesano Dom Pedro Luiz Stringhini se identifica com as Pastorais Sociais e como ele se faz presente, em tempo real. E ainda, onde surgem situações com problemas que afetam os desamparados.

"Realizei muitas pesquisas para compor os capítulos do livro , na qual, realizava entrevistas e coletava as histórias e os depoimentos das pessoas. A ideia do lançamento dessa obra, é ajudar estas pessoas a não perderem as esperanças e de ver transformada a realidade social do povo brasileiro, dos pequenos humildes, dos menos infratores, dependentes químicos, presos detidos, meninos de rua e dos adolescentes que vivem nas periferias”, aponta o padre, que destaca ainda a importância de se falar do valor da vida. “Aliás, abordamos também a situação ecológica e ambiental, o valor da vida, meio ambiente e da dignidade do ser humano", conclui.

Novidade

Padre Carmine também está escrevendo uma nova obra que será provavelmente seu oitavo livro à ser publicado. Sem nome e data definidos, ele relata que o objetivo é falar sobre a escala dos imigrantes no Alto Tietê.

Para os leitores que desejam adquirir a obra "Vidas Feridas", a mesma está disponível em todas as secretarias das paróquias. O valor é de R$ 30.