Parabolandos completa neste sábado 13 anos de atividades e apresenta comédia teatral

Para celebrar os 13 anos de atividades da Troupe Parabolandos, o grupo teatral realiza neste sábado (29), às 20 horas, a comédia "Steve: E a Ameaça Invisível". Os ingressos podem ser retirados na bilheteria no valor de R$ 20, e antecipadamente por R$ 12 reais.

Com direção de Rafa Marcondes, a peça conta a história do personagem carismático do AuAu Fatal, que enfrenta o seu maior desafio para salvar o grande amor da sua vida (Ferinha), que em um determinado momento, acaba sendo sequestrada. "A peça abre um novo ciclo de espetáculos, já que estamos na nova casa e temos dois espaços para as apresentações artísticas", comenta o diretor da Troupe.

Além do espetáculo, a Troupe também realizará outras programações que seguem até novembro. Umas delas, são os workshops gratuitos que serão realizados todas as quintas-feiras, às 19 horas. Dentre os temas estão, Break Dance, Dança Árabe, Dança Contemporânea, Teatro, Circo, Circo aéreo e Cinema.

Além dos workshops, acontece também sempre, às quartas e sexta-feiras, às 19 horas, a montagem do teatro musical O Rei Leão. Já nas sextas, também no mesmo horário, o espetáculo clássico de Shakespeare, Romeu e Julieta. Ambos são gratuitos.

Em comemoração ao Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, haverá uma programação especial para as crianças com workshops de circo, teatro e dança. Haverá também, um espetáculo de Bonecos "Ensaios para o Riso" do Grupo Laboratório de Manipulação. Os interessados em participar dos workshops, é necessário se inscrever pelo link do grupo no Instagram e Facebook, ou pelos telefones 4742-8513 e 98320-3863.

A Troupe Parabolandos foi criada em 2005, e é formada pelos diretores Rafa Marcondes e Keyla Godoy.

A equipe também conta com artistas, atores, circenses e bailarinos. Os textos são criados e desenvolvidos pelo grupo com o objetivo de promover a reflexão do público com roteiros em sua maioria inusitados, que procuram expor o paradoxo, a incoerência e a ignorância dos personagens, que tem suas neuroses e loucuras intensificadas.

Por meio de histórias simples, a equipe que tem uma estimativa de 200 alunos oferecendo diferentes cursos na área artística, além de teatro, aulas de dança, música e circo.