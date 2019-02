Participante no 'The Voice Kids' fala de suas expectativas para o programa

O participante do The Voice Kids, Vinicius Casagrande, de Itaquá, conversou com o DS sobre suas experiências dentro da competição exibida pela Rede Globo. Em sua primeira apresentação, o garoto de 12 anos, cantou a música 'Não deixo não' e conquistou uma vaga no time da dupla de cantoras Simone e Simaria.

Na primeira fase da competição, Vinicius encantou a plateia com seu carisma e excelente afinação ao som da música de Mano Walter. Na ocasião, as juradas Simone e Simaria aprovaram a apresentação do jovem e destacaram sua potência vocal.

Vinicius Casagrande mora no Jardim Itaquá, junto com a sua família. O jovem explica que começou a se interessar pela música quando tinha apenas 4 anos.

"Meu pai começou a me ensinar a tocar teclado e a cantar desde que eu tinha 4 anos. Eu adorava cantar com meu irmão nas festas da família", conta.

Os parentes e amigos incentivaram o garoto a se inscrever no programa. Vinicius passou em todas as etapas de pré-seleção em São Paulo e foi convocado para ir ao Rio de Janeiro participar das 'Audições a cegas' do programa, onde acabou se classificando.

"Na hora de subir no palco eu senti um pouco de nervosismo. Quando vi as cadeiras dos jurados me deu um frio na barriga, mas foi bem divertido. Quando a Simone e Simaria viraram a cadeira para mim eu senti uma explosão de sentimentos, fiquei muito emocionado, principalmente porque sou muito fã do trabalho delas", afirma o jovem cantor.

O pai do garoto, o metalúrgico Gilmar Casagrande, acompanhou de perto a primeira apresentação do filho no programa. "Fiquei preocupado e com medo dos jurados não virarem a cadeira, até porque os outros competidores possuem muita técnica. Fiquei muito aliviado quando as meninas escolheram ele" conta.

O participante explica que na próxima fase da competição os cantores participaram de batalhas contra as pessoas do mesmo time. Após esta seletiva, as batalhas serão feitas entre competidores de times oponentes e por fim os cantores farão suas apresentações solo na grande final, que está previsto para o dia 7 de abril.

"Eu estou no time da Simone e Simaria, elas são incríveis, vão me ajudar muito na preparação para a fase das batalhas. Estou amando participar da competição e pretendo ser cantor quando eu crescer", conta.

Vinicius afirma que suas maiores inspirações na música são os cantores Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó e suas atuais mentoras, as coleguinhas, Simone e Simara.

O The Voice Kids vai ao ar aos domingos na Rede Globo, desde 2016. A temporada de 2019, conta com os jurados Carlinhos Brown, Claudia Leitte e a dupla Simone e Simaria. O programa contempla crianças com idades entre 9 e 14 anos. A dupla de irmãs cantoras será responsável pelo desempenho de Vinicius Casagrande durante toda a competição.