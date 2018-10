Peça 'Esquadrão Bananas' fala da importância de uma vida saudável

Para incentivar a importância de uma vida saudável o grupo teatral Magesto Compania de Dança realiza, nesta sexta-feira (5) e neste sábado (6), no palco do Sesi de Mogi das Cruzes o espetáculo "Esquadrão Bananas: A Missão".

A peça infantil que terá entrada gratuita será apresentada, às 15 horas de hoje, e às 16 horas de amanhã. Os ingressos gratuitos podem ser reservados pelo sistema Meu SESI, no site www.sesisp.org.br/meu-sesi.

Retratando a aventura de se adaptar aos hábitos saudáveis e a importância de enfrentar os obstáculos diante disso, os divertidos macacos, Banana, Bananinha e Bananada, vão embarcar em uma aventura pelo mundo digital e conhecer tudo sobre os bons hábitos para uma vida saudável, feliz e cheia de energia.

Com ajuda da magia, eles conhecerão diferentes realidades e tecnologias à disposição da saúde, além de fazerem novos amigos. Entretanto, terríveis perigos também os aguardam, os personagens terão de enfrentar os malignos Badburguers e Zumbiacos pelo caminho.

É nesse contexto que o espetáculo inspira a criançada a tomar decisões saudáveis no dia a dia, como a alimentação, atividade física, sono de qualidade e higiene pessoal.

Por meio de danças coreografadas e interação com a plateia, quando o público sobe ao palco para participar, a peça se propõe a educar sobre a importância da vida saudável.

Com capacidade de 165 lugares e duração de 50 minutos a peça, que também é aberta ao público, integra o projeto Território Sesi-SP de Arte e Cultura, que visa incentivar e difundir a produção artística regional.

A companhia de dança contemporânea que dialoga com várias vertentes artísticas e tecnológicas buscando novas formas de fazer arte, é fundamentada em práticas corporais e visa em seus trabalhos à formação e informação de público através de ações democráticas e inclusivas, tendo o compromisso em contribuir com a mudança efetiva no campo social, baseando seu trabalho no cotidiano do homem contemporâneo onde a mutação da subjetividade é o que predomina.

Com direção artística de Carla Nader e Mônica Ferraro, o elenco conta também com as atrizes Carla Nader, Mabel Guatura e Suzana Bins.

O Sesi de Mogi, fica localizado na Rua Valmet, 171 em Brás Cubas. Informações, através do telefone 4723-6900 ou pelo site sesisp.org.br/cultura.