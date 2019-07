Poá recebe a partir desta sexta-feira espetáculos infantis no teatro

Os principais personagens de desenhos animados vão invadir o Teatro Municipal de Poá (Avenida Antonio Massa, 331, Centro) neste final de semana. O projeto “Férias no Teatro”, da Secretaria de Cultura, contará com os espetáculos Toy Story (19/7 - 18 horas), Ladybug (20/7 - 16 horas) e Aventuras Caninas da Patrulha (21/7 -16 horas). A censura é livre e o ingresso será trocado por 1 kg de alimento (1 kg por pessoa) não perecível (exceto sal e açúcar), na entrada para o evento. A atividade é uma realização da Secretaria de Cultura de Poá. Mais informações (11) 4638-8804.

“Convidamos à população poaense a prestigiar estes lindos espetáculos no nosso Teatro Municipal de Poá. Serão momentos de pura alegria e descontração para as nossas crianças. Importante ressaltar que para essas férias de julho fizemos um planejamento e buscamos oferecer as nossas crianças e papais toda magia e encantamento de uma peça teatral. Nossas crianças crescendo com riqueza cultural é maravilhoso", comentou o secretário de Cultura, Mário Sumirê.

O prefeito de Poá, Gian Lopes, reforçou que o objetivo do projeto “Férias no Teatro” é proporcionar às famílias da cidade opções culturais e momentos de lazer.

“Estamos aguardando a população para aproveitar estes momentos alegres e descontraídos que serão os espetáculos Toy Story, Ladybug e Aventuras Caninas da Patrulha”, disse o prefeito.

Férias na Praça

Teve início no último final de semana e segue até 28 de julho a programação das “Férias na Praça”, que acontecerá sempre das 14 às 18 horas, na Praça da Bíblia. Todos os dias são oferecidas diversas atividades, entre elas leitura, recreação, música, dança, artes, jogos, entre outras. A ação é uma realização da Secretaria de Cultura de Poá.