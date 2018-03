Poá recebe o espetáculo 'Passos da Paixão' na Sexta-Feira Santa

Mais de 50 atores e atrizes entrarão em cena no dia 30, a partir das 20 horas, para recontar a história de Jesus Cristo na 19ª edição do Passos da Paixão.

Como nos últimos anos, o espetáculo será apresentado na Praça de Eventos Lucíllia Gomes Felippe (Av. Antônio Massa, 150, Centro), em Poá, no palco externo com apresentação única. Este ano, o tema irá refletir questões relacionadas à juventude e a esperança que elas representam para a sociedade.

O diretor do elenco Fernandes Júnior, contou ao DS sobre os ensaios, preparativos e as expectativas de público para este ano. "Após o término das inscrições, começamos a separar o elenco e produção para iniciarmos os ensaios que foram realizados na segunda quinzena de janeiro, quatro vezes por semana.

Neste processo, realizamos toda a preparação do elenco, figurinos, iluminação, fotografia, cenários, toda parte técnica, sem contar que, este ano será apresentado também música ao vivo com o coral de crianças, adultos e orquestras, sendo mais de 30 pessoas envolvidas só na parte musical", comentou.

Com estimativa de público, segundo os organizadores, entre 10 a 15 mil pessoas, com o auge de público às 20 horas (início da apresentação), o "Passos da Paixão" também conta com um elenco de cerca de 50 pessoas de diversas idades e outras 60 envolvidas diretamente na produção do espetáculo. Boa parte do elenco subirá ao palco pela primeira vez, como o militar e historiador Agnaldo Augusto Ribeiro de 39 anos, que interpretará o rei Herodes.

"Fui o primeiro a se inscrever para a peça neste ano, e acabei me interessando em participar do espetáculo depois que minha filha participou de uma peça chamada Noviça Rebelde e como os pais teriam que ajudar na organização, acabei realizando minha inscrição para o Passos da Paixão para atuar pela primeira vez. Interpreto o rei Herodes e a função dele é bem incisiva na história de Jesus Cristo. Estou bem satisfeito com o resultado e ansioso para o dia da apresentação", conta animado.

Novidade

Pela primeira vez, o evento foi idealizado com o objetivo de promover o turismo. Antes da apresentação, a Praça de Eventos terá diversas atividades a partir das 11 horas, como praça de alimentação, exposição, brinquedos, rodas de leitura, pintura facial, artesanato, entre outras.

Além disso, alguns bares e restaurantes da cidade fizeram parcerias e vão oferecer brindes para quem consumir nestes locais no dia da apresentação. Serão distribuídos "vouchers" para a população e os visitantes da cidade, que poderão utilizá-los nos estabelecimentos credenciados.

Peça

“Passos da Paixão” é um teatro itinerante sobre a vida de Cristo, inspirado nos mistérios medievais e nas capelas temáticas de Aleijadinho, em Congonhas do Campo (MG) -, montado e apresentado desde o ano 2000 pelas ruas de Poá, numa única apresentação na Sexta-Feira Santa e que atrai mais de 10 mil pessoas de diversas regiões. Durante as 19 edições, cerca de 150 mil pessoas já passaram por Poá para assistir as cenas da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Desde 2013, o trabalho faz parte do Calendário Turístico do Estado de São Paulo.