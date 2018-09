Prefeitura de Suzano confirma apoio à tradicional Festa do Baruel

A Prefeitura de Suzano está acertando os últimos detalhes sobre o apoio à tradicional Festa do Baruel, celebração religiosa que ocorre no município há mais de um século, que está marcada para os dias 29 e 30 (sábado e domingo) na Igreja do Baruel, localizada no distrito de Palmeiras.

Uma reunião para tratar do assunto foi realizada na última quinta-feira, dia 6, com as presenças do vice-prefeito Walmir Pinto, do secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo, e dos organizadores do evento.

A 102ª Festa do Baruel será aberta pela Caminhada Amélia Bianchi, como acontece há mais de 40 anos, com partida prevista pela manhã na região central da cidade e percurso de 11 quilômetros até a Igreja do Baruel, onde está programada a missa em louvor à Nossa Senhora da Piedade, a ser celebrada pelo bispo da Diocese de Mogi das Cruzes, dom Pedro Luiz Stringhini.

Além disso, no dia 30, será realizada a edição 2018 da Corrida Rústica do Baruel. Serão duas provas de 6 e 12 quilômetros para praticantes a partir dos 19 anos, com premiações de troféus para os três primeiros colocados em todas as categorias. As inscrições podem ser feitas pela Internet (www.ladeiras.com.br) e a taxa é de R$ 70 – com direito a camiseta, viseira e café da manhã no dia da prova.

A Festa de Nossa Senhora da Piedade em Louvor ao Divino Espírito Santo, o nome oficial da Festa do Baruel, foi incluída em julho deste ano no Calendário de Eventos do Estado de São Paulo. Além das celebrações religiosas, contará também com comidas típicas, brincadeiras e apresentações musicais.

Para o secretário de Cultura, a Festa do Baruel é um dos marcos da história da cidade. “Este evento está dentro das raízes da nossa cultura local e conta com todo o apoio da Prefeitura de Suzano para sua realização. É dever da comunidade trabalhar pela preservação tanto da festa quanto da igreja”, afirmou Garippo.

“Esta celebração religiosa está ligada às origens da ocupação de Suzano. É uma festa centenária, que reafirma nossas heranças culturais, nos une e abre a possibilidade de se formar em nossa região mais um capítulo que nos aproxima como comunidade. O apoio que o município proporciona é voltado principalmente para que todos os participantes possam aproveitar deste momento com comodidade, segurança e sem preocupações, tanto na infraestrutura quanto na logística”, finalizou Walmir Pinto.