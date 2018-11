Professor e escritor, Sersi Bardari fala de livros e importância da leitura

O Programa DS Entrevista recebeu nesta quinta-feira (29) o professor e escritor Sersi Bardari. Jornalista, mestre e doutor em Letras, ele repercutiu a importância do hábito da leitura nos dias de hoje, diante a tanta informação recebida pela internet, sobretudo mediante as redes sociais.

Para o especialista em Ciências da Linguagem, a escrita apressada e sem aprofundamento não deve ser tomada como única realidade.

Logo, a adaptação do discurso é imprescindível para a plena comunicação.

A ascensão da internet trouxe velocidade à informação, mas não o tempo para reflexão sobre a mensagem transmitida.

A linguagem própria desenvolvida, ao longo dos últimos anos para a rápida transmissão de ideias, é resultado da interação social entre os indivíduos adeptos do meio, seja ele pelas redes sociais, como no Facebook ou Twitter, ou por meio de aplicativos de mensagem, como o famoso Whatsapp.

"O objetivo ali é causar impacto para a reprodução da mensagem, como se você falasse com seu amigo. Este meio é para tal propósito", considera.

O maior desafio perante a esta rotina é manter vivo o hábito da leitura de outros meios, como revistas, jornais impressos e também os livros.

"Tem de saber transitar e adaptar o discurso à audiência e ao canal", diz ao diferenciar a linguagem adotada no Whatsapp e em um artigo, por exemplo. "É possível observar essa adaptação até mesmo entre a linguagem de TV, voltada ao público geral, e um jornal elitista".

Para que haja esta flexibilidade, o único remédio é a leitura. Conforme a última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro. "Isso é preocupante porque revela o descaso com a educação básica no País. O gosto pela leitura tem que ser iniciado nos primeiros anos de vida. A gente sabe que muitas famílias não passam esse hábito porque estão ocupadas em lutar pela sobrevivência".

Ao pontuar a desigualdade, o escritor acredita que cabe à escola consolidar este incentivo. "Eu sei da luta e empenho dos professores, mas também sei das condições do nosso ensino público. Precisamos acordar para o fato de que uma nação se faz com educação".

Revista científica

Sersi leciona na Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) há quase 25 anos, onde encabeçou o projeto de uma revista científica da instituição.

A plataforma eletrônica, a partir do Open Journal System, dispõe de uma nova edição a cada semestre, com acesso gratuito aos trabalhos acadêmicos das áreas Jurídica; Sociais Aplicadas; Exatas e Tecnologias; Saúde e Biológicas; Educação, Comunicação e Artes.

"O pessoal se engajou. Precisamos de um conselho consultivo e professores doutores para avaliar, por isso convidamos professores de outras universidades. Foi um trabalho garimpar profissionais com disposição para colaborar, sem eles não poderíamos. A próxima edição sai em fevereiro", anunciou.