Projeto 'Calçada da Fama' pretende homenagear artistas e atletas da região

Um projeto de lei, criado em maio do ano passado, pretende homenagear artistas e atletas do Alto Tietê. Intitulado como "Calçada da Fama", o documento criado pelo fundador do Futênis, Oscar de Oliveira, juntamente com o vereador da Câmara Municipal de Suzano, Edirlei Junio Reis, tem como objetivo enaltecer a cultura, arte e o esporte como atrativo para Suzano.

O documento aprovado na última sessão pelos vereadores da Câmara Municipal espera agora, a aprovação do Poder Executivo para dar seguimento do projeto que deve ser instaurado em frente ao Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, localizada na região central da cidade.

De acordo com Edirlei, a ação foi criada depois do pedido do munícipe em homenagear os atletas e artistas da região. "Para apoiar a ideia no incentivo a cultura e o esporte na região, foi realizada a criação do projeto de lei e esperamos a aprovação do executivo para o desenvolvimento do mesmo", pontua.

Para evitar gastos dos cofres públicos, o projeto de lei também prioriza outras sugestões para que as homenagens ocorram de maneira prática e econômica, como por exemplo, parcerias de empresas privadas para a doação das placas. "A ideia é trazer pessoas que fizeram história e deixar isso eternizado através de homenagens. Mesmo não sendo o autor do projeto, acaba sendo positivo, pois irá dar o devido reconhecimento aos autores, além de aumentar o turismo na cidade".

Para os artistas suzanenses, esse é um ponto crucial para alavancar a cultura do Alto Tietê. Para os escritores Sidney Leal e Ademiro Alves de Souza (Sacolinha), a "Calçada da Fama" é um projeto que irá reconhecer os artistas locais, entretanto, os critérios para aprovação do mesmo devem ser bem pensados. "Se não houver esta preocupação, pode-se levar o prêmio ao descrédito da classe. Ou até pior, a não valorização dos moradores de nossa cidade. O que eu acho particularmente triste. Suzano tem muita gente que faz diferença no seu campo de atuação, na sua arte, torçamos para que haja espaço para todo mundo", disse Sidney.

Já para Sacolinha, todo e qualquer projeto cultural é bem-vindo, inclusive nesses tempos onde segundo ele, ser artista é visto com maus olhos pela sociedade, entretanto, ressalta que projetos culturais devem ser propostos pelos próprios artistas.

"Será que esse projeto não será para fins políticos? pois, temos artistas que não são reconhecidos nacionalmente, mas se preocupam com a comunidade como um todo. A pergunta que fica é quais serão os critérios para que esses artistas e atletas sejam homenageados?", enfatiza o escritor.

A novidade do projeto, animou o diretor de cinema independente, como Janderson Rodrigues, mentor de filmes como Cemitério das Moscas, Não Vacile e Morro dos Mortos. "Achei fantástico! O País precisa ter mais incentivos culturais e saber que Suzano poderá ter uma calçada da fama para tal feito, é inacreditável", comenta.

As companhias teatrais, como o Teatro da Neura e a Troupe Parabolandos também aprovaram a iniciativa, entretanto, ressaltam a importância de políticas públicas e a valorização dos espaços culturais na cidade.

Edirlei afirmou ainda que, o projeto pode mudar suas emendas para trazer aperfeiçoamento e melhorias, caso o mesmo seja sancionado. "Estamos abertos a ideias e as pessoas que tenham interesse podem vir somar com o aprimoramento da calçada da fama, esse é o sentido da democracia", conclui.