Projeto 'Cultura Ensina' promove neste sábado espetáculos em Suzano e Ferraz

Acontece, neste sábado (22), em Suzano e Ferraz de Vasconcelos, dois espetáculos do Projeto 'Cultura Ensina', promovido pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.

As apresentações serão realizadas nas escolas do programa 'Escola da Família', Vereador Antônio Garcia, no bairro Miguel Badra, em Suzano, e Dr. José Eduardo Vieira Raduan, na Vila Jamil, em Ferraz de Vasconcelos. A entrada é gratuita e livre para o público.

Em Suzano, o show de forró com Vanu Rodrigues e banda irá acontecer às 14 horas. Na mesma ocasião, haverá uma performance e uma aula de dança com o dançarino e professor Evandro Paes. Além disso, uma palestra sobre a história do forró será feita pelo professor Vagner Sousa do Projeto Equilíbrio.

A dirigente de ensino da Diretoria de Ensino de Suzano, Vera Lucia Miranda, destacou a importância das apresentações. "Isso serve para levar cultura para todos e, principalmente para a formação de público, que são nossos alunos. Além disso, isso faz com que tenhamos mais apreço pelo patrimônio público que é a escola", conta.

Em Ferraz, o 'Ballet Stagium' se apresenta na escola Dr. José Eduardo Vieira Raduan com a performance intitulada 'Coisas do Brasil' com direção de Décio Otero e Marika Gidali. A apresentação também será as 14 horas. Segundo Vera, a expectativa de público é grande. "Esperamos que lote em ambos os locais, Suzano e Ferraz. A secretaria está levando esses grandes espetáculos gratuitos para toda a comunidade do entorno das escolas. Esperamos que as pessoas venham prestigiar", explica.

Toda a organização dos eventos foi feita pela Secretaria de Estado e pelo programa 'Cultura Ensina'.

"Estamos divulgando para que mais pessoas venham conhecer esse trabalho. A cultura é fundamental para a formação do ser humano. E importante para a humanização para que aprendam a respeitar o próximo. Queremos que as pessoas aproveitem o momento", enfatiza Vera.