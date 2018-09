Projeto de educação ambiental atende 6,9 mil alunos de Suzano

A Secretaria de Educação de Suzano recebe até 1° de outubro (segunda-feira) o Espetáculo Orion, uma ação realizada pela empresa Sagarana Comunicação e Ecolab, com o objetivo de promover a conscientização ambiental nos alunos da rede municipal de ensino. Ao todo, 6.950 crianças, de 21 unidades, estão sendo contempladas com as 44 apresentações, iniciadas em 18 de setembro.

Só nessa quarta-feira (26), o Complexo Educacional Mirambava recebeu 1.013 estudantes, das Escolas Municipais José Adelino de Azevedo (Jardim Vitória), Mônica Sonia Franco Pinheiro Maida (Chácara Sete Cruzes), Professora Nizilda Alvez de Godoy (Fazenda Aya), Professora Eliana Pereira Figueira (Jardim Imperador), Carlos Ferreira de Aguiar (Vila Amorim) e Vereador Antônio Martins (Cidade Edson).

Na ocasião, os alunos foram divididos em quatro apresentações – às 8h30, 10h20, 13h20 e 15h20 – que buscam por soluções práticas para os problemas relacionados ao desperdício e ao mau uso da água e também de outros recursos naturais.

Na dramaturgia, os atores, além de entreterem o público, também apresentam dados relevantes, como a importância de tomar pelo menos dois litros de água por dia; que o corpo humano é formado por 55% de água; que apenas 3% da água do planeta é própria para consumo e que o restante é salgada, ou seja, imprópria para beber.

Além disso, os alunos também recebem dicas para economia, como, por exemplo, fechar a torneira ao escovar os dentes, não jogar óleo de cozinha na pia ou vaso sanitário e avisar os pais ao ver uma torneira pingando ou um vazamento em casa.

Segundo o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, a atividade está sendo realizada em virtude do Dia da Árvore, comemorado no último dia21, do Dia do Rio Tietê (22) e da chegada da Primavera (21).

“Aproveitamos não só a comemoração de uma data, mas optamos por falar do Meio Ambiente como um todo, principalmente sobre a preservação da água. É uma importante parceria que firmamos com a empresa Sagarana Comunicação e a Ecolab para conscientizarmos as crianças e suas famílias. Vale destacar que o projeto segue atendendo as escolas de Suzano até 1º de outubro”, reforçou.