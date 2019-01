Projeto Guri abre vagas para cursos de canto e música em cidades da região

O Projeto Guri na capital e Grande São Paulo – programa de educação musical e inclusão sociocultural da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa do Estado, gerido pela organização social Santa Marcelina Cultura – recebe inscrições, até o dia 31, para os cursos de 2019.

Cursos

Crianças e adolescentes podem escolher desde iniciação musical (de 6 a 9 anos) até cursos mais avançados em canto e diversos instrumentos, com formação nos campos da música erudita e também da música popular.

As aulas começam no dia 4 de fevereiro, e para participar não é preciso ter nenhum conhecimento prévio em música.

As vagas são distribuídas pelos 46 polos do Guri na capital e na região metropolitana de São Paulo, incluindo as cidades do Alto Tietê, como Arujá, Poá e Guararema. A oferta de cursos e instrumentos varia de acordo com cada polo.

Para realizar a inscrição, basta comparecer a um polo de interesse acompanhado de um responsável, portando uma foto 3X4, o documento de identidade ou certidão de nascimento e um comprovante de residência com CEP.

Atualmente, o programa contempla cerca de 13 mil crianças e adolescentes e para poder se inscrever e iniciar os estudos no Guri, o interessado precisa necessariamente estar matriculado em uma escola regular.

Os alunos podem optar por violão, violino, violoncelo, contrabaixo, flauta, clarinete, fagote, oboé, saxofone, trompa, trompete, trombone, percussão, contrabaixo elétrico e guitarra, entre tantos outros e os cursos têm duração de dois a quatro anos.

O programa também oferece aulas de canto e atualmente mantém nove grupos musicais infanto-juvenis formados por seus alunos, como a Camerata de Violões, o Coral Juvenil, a Orquestra de Cordas e a Orquestra Sinfônica do Guri, além de um Coral de Familiares.

Para conferir a lista completa dos cursos e o local onde estão instalados os polos, acesse a página do Guri na internet: www.gurisantamarcelina.org.br.