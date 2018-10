Projeto intitulado 'Memória Viva' presta homenagem a educadores de Suzano

O Teatro Municipal Dr. Armando de Ré recebeu na última quinta-feira, 25, a cerimônia de mais uma edição do Projeto Memória Viva, realizada pela secretaria de Cultura de Suzano.

Na ocasião, foram homenageados profissionais da educação em referência ao mês dos professores. A iniciativa tem por objetivo recuperar informações relevantes da memória social da comunidade, ressaltando o protagonismo de pessoas na construção da história da cidade.

No total, 12 professores, sendo dois “in memoriam”, e uma voluntária da rede municipal de ensino, foram agraciados. Destes, três profissionais são ainda atuantes: os diretores Alexandre Andrade dos Santos, da Escola Municipal (EM) Ângela Martins de Oliveira (Jardim Dora); Marcos de Oliveira, da EM Antônio Marques Figueira (Centro); e Oziel Albuquerque de Souza, da EM Sérgio Simão (Jardim Europa).

O projeto exaltou nove educadores conhecidos de muitos suzanenses e que já se aposentaram: Therezinha Franco Maschietto, Sadako Nakamura Hanashiro, Nair Nakayama Kitamura, Maria Leonor Franco Ferreira de Aguiar, Kasuko Miyashita Aoki, Catarina Nice Alabarce Pontoriero e Nilce Ferreira.

Os professores homenageados já falecidos são Lydia Gomes Amorim Martins e Olavo Leonel Ferreira.

Já Sandra Guimarães, que é mãe de aluna e voluntária da Escola Municipal Sérgio Simão, no Jardim Europa, recebeu uma placa de Honra ao Mérito do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) e da primeira-dama Larissa Ashiuchi, pelo trabalho que tem exercido na unidade, juntamente com a comunidade, por meio do projeto de sua autoria, o “Sérgio Simão”.

Pela Prefeitura de Suzano, participaram da cerimônia o vice-prefeito Walmir Pinto; os secretários de Cultura, Geraldo Garippo; de Educação, Leandro Bassini; de Comunicação Pública, Marcelo Prado; de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior; e de Administração, Cintia Renata Lira da Silva; e o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva.

O Projeto Memória Viva foi lançado em 2008, pelo atual vice-prefeito, Walmir Pinto, quando era secretário de Cultura. Em sua fala ressaltou a importância de resgatar a história do município por meio dessas homenagens.

“Para mim é motivo de muito orgulho. Já homenageamos profissionais de diversos segmentos que construíram bravamente a nossa cidade. Agora, reverenciamos os professores, que têm a grande responsabilidade de construir cidadãos e que merecem todo o nosso respeito”, destacou.

Com um discurso emocionante, a educadora Kasuko Miyashita Aoki, falou em nome de todos os homenageados. “É um projeto surpreendente e que nos enche de orgulho. Depois de tantos anos ainda sermos lembrados e condecorados faz nos sentir vivos e queridos. Nos remete a momentos das nossas vidas em que tivemos a oportunidade de participar da formação de crianças e jovens que aspiravam a realização pessoal e profissional. É um gesto nobre e generoso e por isso a nossa eterna gratidão”, finalizou.

Já o prefeito de Suzano enalteceu a trabalho dos mestres para o progresso de uma nação. “Hoje nós temos a oportunidade de fazer um reparo na história de Suzano com essa homenagem aos educadores. Pessoas que ao longo de décadas fizeram ou continuam fazendo a diferença na educação e na vida de muitos cidadãos. Ser educador é um dom, e marca a vida das pessoas. Por isso, nosso reconhecimento e merecida homenagem”, ressaltou Aschiuchi.

O secretário de Cultura, Geraldo Garippo, por sua vez, disse acreditar que no dia em que o professor for verdadeiramente valorizado, o Brasil mostrará a sua grandeza.

“Neste ato, os homenageados emprestam o nome para todos os educadores que tentam construir um País melhor, mais digno e mais humano”, completou.

Já o chefe da pasta de Educação, Leandro Bassini, fez reverência a todos os mestres presentes e contou sobre a dificuldade de escolha para a homenagem diante de tantos nomes importantes do magistério em Suzano.

“Fui educado pela maioria dos professores que estão aqui. Agradeço carinhosamente a todos por marcarem as nossas vidas de alguma forma e estendo os nossos parabéns aos demais docentes”, finalizou.

O evento contou ainda com a apresentação da Orquestra de Câmara de Suzano que concluiu a cerimônia com um repertório de época dedicado aos profissionais da Educação. Um coquetel também foi oferecido aos presentes pelo Serviço de Ação Social e Projetos Especiais de Suzano (Saspe) logo após.