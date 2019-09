Rapper suzanense ‘Preto W.O’ vai lançar disco em outubro

O rapper suzanense Willian Freire de Oliveira, mais conhecido como 'Preto W.O', contou sobre a trajetória com o rap e o hip hop, discos e projetos durante entrevista ao DS.

Willian realiza apresentações dos dois estilos musicais desde 1994. Ele já passou por cidades de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Discos

O rapper lançou o primeiro disco, intitulado 'Superação' em 2008. O próximo deve ser ser lançado em outubro, o qual conta com a participação de artistas do rap e hip hop, como o DJ Katapau, rapper X, rapper Suave e Markão do grupo DMN. O novo disco vai contar com 10 faixas, sendo nove músicas mais a introdução.

De acordo com o Willian, o disco fala sobre a época de 1990 que, segundo ele, pode ser considerada a época de ouro da musicalidade. "As músicas possuem referência na época de 1990, relatando os acontecimentos".

Estilos

O primeiro contato que Willian teve com o rap e o hip hop foi aos oito anos. "Meu primo dançava e as músicas me chamavam atenção. Vi que ali era possível fazer parte deste ramo da música".

Inspiração

O rapper afirma que a inspiração dele é o cotidiano e a história de vida da comunidade. Essas questões o motivam a continuar denunciando a realidade das pessoas que vivem nas comunidades. "O rap e o hip hop devem alcançar todas as pessoas. É um instrumento de transformação. Algo muito importante e que deveria ser mais valorizado".

Hip Hop nas escolas

Willian conta que o projeto intitulado 'Hip Hop nas escolas' tem como objetivo realizar dinâmicas e palestras com os estudantes. De acordo com o rapper, em Suzano o projeto contemplou bairros do distrito de Palmeiras, Jardim Ikeda e Vila Fátima.

Coordenador

Além de rapper, Willian foi coordenador da Casa do Hip Hop de Ribeirão Pires e diretor da Casa do Hip Hop de Mauá .