‘Rock na Praça’ traz shows no próximo fim de semana em Poá

A 16ª edição do evento 'Rock na praça' acontecerá no próximo final de semana, nos dias 27 e 28 de julho, com a apresentação de 11 bandas de São Paulo e demais estados, na Praça dos Eventos de Poá, situada na Avenida Antônio Massa, 150, Centro.

O primeiro dia do evento, sábado, tem início às 15 horas com duração até as 23h30. Já o segundo dia, domingo, tem início as 12 horas e vai até as 23 horas.

As bandas Exilados de Capela, Nirvana Cover, Blaymorphed (tributo ao Pearl Jam), Risinc Power (tributo ao AC/DC) e Rush Project se apresentam no primeiro dia do evento, no sábado, às 15 horas, 16h15, 18 horas, 19h45 e às 21h45, respectivamente.

Já Torrones, Slash & Myles Kennedy (tributo ao Guns N' Roses), Xandra Joplin (cover Janis Joplin), The Big Ones (tributo ao Aerosmith), Classical Queen (tributo ao Queen) e Hell Pratrol (tributo ao Judas Priest) se apresentam no domingo, às 13 horas, 14h15, 15h45, 17h30, 19h15 e 21h30, respectivamente.

O evento é gratuito e aberto a toda a população e vai contar com o apoio da Prefeitura de Poá, Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal (GCM), Força Tática direcionada para a segurança do evento, além de secretarias municipais, como a de Cultura, Meio Ambiente, Turismo, Trânsito, da Saúde e Conselho Tutelar.

A expectativa de público para este ano, nos dois dias do evento, é de 60 mil pessoas.

A estrutura do palco e instalação de camarins, bem como iluminação e som, são fornecidos pela administração municipal.

O evento também contará com área de alimentação e recreação. É proibida a entrada de qualquer tipo de bebida alcoólica. A venda delas será permitida apenas mediante a apresentação de documento de identidade.

O objetivo do evento é expandir a cultura na cidade e fazer com que a população que aprecia o estilo musical possa ter a oportunidade de presenciar as apresentações das mais variadas bandas covers de rock.