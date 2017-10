Rock nacional dos anos 80 é atração especial na Feira do Carmo deste sábado

Mogi das Cruzes recebe neste sábado (14) mais uma edição da Feira de Artes e Antiguidades do Carmo. O evento, que reúne antiquaristas e colecionadores com centenas de relíquias à venda, vai das 9 às 14 horas, na Praça do Carmo. Vale lembrar que o espaço também é aberto a artistas plásticos que queiram expor e vender seus quadros, bem como praticar a plein air, ou seja, pintar ao ar livre.

Sempre com uma apresentação artística, a Feira deste sábado trará a apresentação da banda de pop rock mogiana Slow Mind. No cenário desde 2013, um dos grandes feitos foi ter aberto, em 2016, o show da banda NX Zero. No repertório estão faixas do rock nacional dos anos 80. O show terá início às 11 horas.

Já parte do calendário de eventos da cidade, a Feira de Artes e Antiguidades acontece todo segundo sábado do mês na Praça do Carmo. Entre as relíquias é possível encontrar de um tudo; desde peças náuticas como um antigo farol de navio restaurado, às mais finas porcelanas, além de peças militares, miniaturas e coleções.

Feira de Artes e Antiguidades do Carmo

Dia 14 de outubro, das 9 às 14 horas, na Praça do Carmo, em Mogi das Cruzes

Mais informações: https://www.facebook.com/antiguidadescarmo ou https://www.facebook.com/ermogi/