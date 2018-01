Secretaria de Cultura e Esportes leva lazer e diversão a diferentes bairros com projeto Verão

A Secretaria de Cultura e Esportes de Poá realiza até março o projeto Verão 2018, que vai montar a cada domingo, das 14 às 17 horas, área de lazer em diferentes bairros. A ação começa neste domingo (28), no Jardim Santa Helena (rua Mem de Sá). Neste espaço serão realizadas diferentes atividades como dança, basquete, pebolim, futebol de botão, brinquedos, badminton, tênis de mesa, entre outros.

Os próximos bairros a receber a ação são Jardim São José (4/2), Vila Varela (18/2), Vila Júlia (25/2), Nova Poá (4/3), Calmon Viana (11/3) e Vila Pereta (18/3). Segundo a Secretaria de Cultura e Esportes, o objetivo do projeto Verão 2018 é promover melhorias na qualidade de vida da família poaense por meio de iniciativas socioculturais, esportivas, recreativas, despertando o amor às tradições e brincadeiras lúdicas.

De acordo com o secretário de Cultura e Esportes, Mario Sumirê, o projeto futuramente será referência na oferta de lazer com qualidade nos bairros. “Com boas ideias e sem onerar a municipalidade vamos de encontro com as necessidades e desejos principalmente das crianças”.

Mais informações sobre o projeto Verão 2018 podem ser obtidas pelo telefone 11 4638-8804.