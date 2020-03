Segunda Romaria da Festa do Divino é adiada por conta do coronavírus

A "2ª Romaria da Festa do Divino na Casa da Mãe Aparecida - Pede à Mãe que o Filho atende", foi adiada por conta do coronavírus.

A decisão da prorrogação da caminhada, que ocorreria no dia 21 de março, com destino ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, localizado em Aparecida (SP), foi dos festeiros Mauro de Assis Margarido (Maurinho) e Cícera Alecxandra de Oliveira (Alê) e os capitães de mastro Maurimar Batalha e Roberta Fadoni Batalha da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes 2020, a Associação Pró-Festa do Divino e o senhor bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringuini.

De acordo com os organizadores, o adiamento é uma medida preventiva e necessária. O motivo do adiamento foi para evitar o contágio dos participantes com o vírus do Covid-19. A organização ainda não divulgou uma nova data para a realização da Romaria a Aparecida.

As pessoas que já efetuaram o pagamento devem procurar o coordenador do respectivo ônibus para que o dinheiro seja devolvido. Até o momento, já havia a confirmação de 26 ônibus fechados.

Coronavírus

O número de casos suspeitos do novo coronavírus no Alto Tietê subiu de 12 para 55 notificações. Há, até o momento, apenas um caso confirmado (paciente de Ferraz de Vasconcelos), outros 16 foram descartados e 38 aguardam a realização de exames.

No comunicado enviado ao DS, os organizadores da segunda romaria ressaltam que "no Brasil, a situação não é tão grave, mas as previsões são de que ela piore nas próximas semanas. Por isso, a atenção das pessoas também deve ficar mais voltada para as orientações de saúde, que vão sendo atualizadas pelas autoridades à medida que o quadro no país e no mundo evolui".