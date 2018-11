Semana da 'Consciência Negra' apresenta programações culturais gratuitas

Intervenções artísticas, roda de capoeira, debates, exposições, palestras, feira de artes, entre outras atividades culturais, marcam o dia da Consciência Negra, celebrado oficialmente na próxima terça-feira, 20. A programação que iniciou na terça-feira (13), segue até a próxima sexta-feira, 23, em espaços culturais, igrejas e escolas de Suzano.

Dando continuidade ao evento, nesta sexta-feira (16), os coletivos Negro Sim e Anti - Racismo Milton Santos - Apeoesp (subsede de Suzano), realizam a Semana Zumbi dos Palmares. A primeira programação é a exposição "Protagonismo na História", que será realizado no Centro Cultural Francisco Moriconi (Rua Benjamin Constant, 682 – Centro). A mesma segue no local até o dia 30. No mesmo dia, às 19 horas, haverá o debate "Racismo e sistema de justiça", com as palestrantes Claudia Patrícia Luna e Sheila Carvalho, o evento será realizado na Faculdade Unisuz (Rua José Corrêa Gonçalves, 57 - Vila São Jorge).

No sábado (17), uma missa afro com participação do grupo afro da pastoral de Mogi das Cruzes, acontece às 11 horas, na Paróquia São Sebastião, localizada na Praça João Pessoa, em Suzano. Ainda no mesmo dia, o coletivo Minervino de Oliveira apresenta a exibição do filme, seguida do debate "O papel do movimento negro das periferias " com o rapper Davi. O evento será realizado na quadra de esportes do Jardim São José, às 18 horas.

Na próxima quinta-feira, 22, o filme "Kiriku" dos alunos da escola Estadual Prof. José Benedito Leite Bartholomei (Rua Paulo Ernani Braga do Nascimento, 97-29 - Jardim São José) será exibido, das 13h30 às 16h30. Já no dia seguinte, a escola realiza a exibição do filme Lélia Gonzalez: O Feminismo Negro no Brasil, seguido da palestra com Lohane Maisa do coletivo Luzia Mahin - Quilombo Raça e Classe de Suzano, das 13h30 às 16h30.

Todas as programações, são realizadas pelos coletivos suzanenses, em especial, Negro Sim e Anti - Racismo Milton Santos - Apeoesp (subsede de Suzano), em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Desenvolvimento Social e secretaria da Cultura de Suzano.

Ceu Gardênia

A Prefeitura de Suzano, também está realizando a Semana da Consciência Negra, no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Sousa Candido (Rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul) e no Parque Municipal Max Feffer (Avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), com diversas atrações. A programação completa pode ser conferida na Internet, na página www.facebook.com/agendaculturalsuzano.