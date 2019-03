Show com cantor belga Stan Pollet reúne grande público em Mogi

Um grande público compareceu, na noite da última quarta-feira (27), ao show com o cantor belga Stan Pollet, que foi realizado no Centro Cultural de Mogi das Cruzes. A apresentação contou com a presença do cônsul-geral da Bélgica, Charles Delogne, da presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Karin Melo e do vice-prefeito, Juliano Abe.

No repertório, Pollet apresentou clássicos da música francesa.

O show compõe a programação da Francofonia 2019, festival francês realizado na capital paulista e foi trazido à Mogi das Cruzes por iniciativa do Consulado Geral da Bélgica, tendo em vista as relações diplomáticas que a cidade mantém com o país europeu, desde a Copa do Mundo de 2014.

A apresentação, logo, simboliza mais uma ação de aproximação entre as duas partes.

O cônsul-geral Charles Delogne foi quem coordenou, em novembro do ano passado, a vinda à cidade de uma comitiva de representantes de 10 países da Comunidade Europeia.

Na ocasião, eles tiveram a oportunidade de conhecer o potencial econômico da cidade, assistiram a uma apresentação sobre o município e participaram de uma ampla programação, que incluiu visitas à Escola de Governo e Gestão, ao Cemforpe, a uma propriedade rural especializada no cultivo de cogumelos e ao Polo Digital de Mogi das Cruzes.