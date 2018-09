Show da 'A Banda Mais Bonita da Cidade' é realizado neste sábado em Mogi

Mogi das Cruzes recebe neste sábado (15), às 19 horas, um show gratuito com a apresentação da "A Banda Mais Bonita da Cidade" para o público.

A banda também apresentará no dia seu novo álbum intitulado "De Cima do Mundo eu Vi o Tempo". Os ingressos podem ser reservados no sistema Meu SESI, através do site www.sesisp.org.br/meu-sesi.

Conhecido do grande público graças ao vídeo do hit Oração, sucesso da internet em 2011 com mais de 15 milhões de visualizações, o grupo curitibano levará ao palco essa e outras canções retiradas de seus três discos gravados.

O espetáculo apresenta um olhar artístico sobre as questões que tangem o cotidiano caótico, onde a relação com o tempo em suas diferentes abordagens são a grande temática central. O espectador terá a oportunidade de refletir sobre questões rotineiras comuns à humanidade. O grupo traz no repertório os sucessos que marcaram sua trajetória, como "Se Eu Corro", "Boa Pessoa" e "A Dois".

Após o sucesso e viralização na internet, o quinteto formado em 2009 tornou-se um importante mensageiro do movimento musical independente, sendo um dos responsáveis pela massiva difusão da plataforma de financiamento coletivo no Brasil (crowdfunding).

Após percorrerem todas as regiões do País e fazerem cinco turnês internacionais, os músicos da geração online prometem levar ao público um espetáculo com performance intensa, carisma e teatralidade que lhes são característicos.

O Sesi de Mogi das Cruzes fica localizado na Rua Valmet, 171, em Brás Cubas. A capacidade de público é de 2 mil lugares.

Outras informações, através do telefone 4723-6917.