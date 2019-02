Caderno D Show do cantor Zé Geraldo atrai grande público no Teatro Municipal de Poá Evento atraiu público de diferentes faixas etárias que, durante duas horas, apreciou as belas canções do cantor mineiro

Por de Poá 04 FEV 2019 - 23h38

Evento foi uma realização da Secretaria Municipal de Cultura de Poá Foto: Flavio Aquino/Secom Poá O Teatro Municipal ficou completamente lotado, no último sábado, 2, durante a apresentação do cantor mineiro, Zé Geraldo. O evento foi uma realização da Secretaria Municipal de Cultura de Poá. Durante duas horas de show o cantor e compositor, Zé Geraldo, apresentou seus principais sucessos como "Cidadão", "Rio Doce ", "Milho aos Pombos", entre muitas outras canções feitas e cantadas nos 40 anos de carreira do artista. Segundo o cantor, que se apresenta pela segunda vez na cidade, foi um prazer muito grande voltar para a Poá. "Apresentei para os poaenses canções que fiz ao longo de 40 anos de carreira e espero que eles realmente tenham apreciado, pois é muito bom estar de volta a esta linda cidade", declarou o artista. De acordo com o prefeito Gian Lopes (PR), os poaenses podem esperar muitas atividades de entretenimento durante os próximos meses, a começar pela programação de aniversário da cidade. "A família poaense merece estes momentos de lazer e descontração e estamos planejando outros eventos na cidade", afirma. O secretário de Cultura, Mário Sumirê, disse que o show do cantor e compositor Zé Geraldo foi especial. "Fizemos um planejamento e buscamos as melhores soluções para oferecer à população, durante o ano de 2019, muitas atividades para que ela possa se divertir e ter momentos de descontração e o show do Zé Geraldo lotou o teatro e foi realmente magnífico", comentou. Nascido em Rodeiro, na Zona da Mata mineira, e criado em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, o cantor e compositor Zé Geraldo caiu na estrada cedo. Entre os anos de 1975 e 1978 participou e foi premiado em inúmeros festivais até gravar, em 1979, seu primeiro disco como Zé Geraldo, "Terceiro Mundo" pela CBS. Duas de suas músicas foram temas de novelas da Rede Globo: "Semente de Tudo" (Livre para Voar) e "São Sebastião do Rodeiro" (Paraíso). Com mais de 30 anos de carreira, Zé Geraldo tem 16 discos lançados, fora coletâneas e compactos.

