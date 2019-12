Sósia de Gugu fala sobre relação com apresentador e fãs

"Deixa eu te abraçar'". Essa frase é uma das que Roberto Massarin, de 51 anos, mais escuta hoje em dia. O motivo? A semelhança do vendedor, morador de Suzano, com o apresentador Gugu Liberato.

Massarin nasceu em Mogi das Cruzes e mora em Suzano desde os 5 anos. Ele já gravou com Gugu e com outros grandes apresentadores, como Silvio Santos, Ana Maria Braga, Sergio Malandro e Otávio Mesquita.

Atualmente, "Beto Gugu", como gosta de ser chamado, trabalha como vendedor balconista em uma loja de roupas em Suzano. Ele parou de se apresentar porque a rotina exigia muito tempo. "Não procurei mais essas opções. As apresentações exigiam muito do meu tempo. Quando mudaram a emissora (SBT) para a Rodovia Anhanguera, perdi contato com a produção, e a produção perdeu meu contato também", diz.

O começo

O sósia de Gugu conta que tudo começou quando tinha 14 anos e via o apresentador no programa Viva a Noite. "O que me admirava era a alegria dele. Isso me contagiava. Sou muito grato ao Gugu porque através dele, conheci e recebi o carinho de muita gente", conta Beto.

"Ele é um anjo muito querido. Para mim, Gugu Liberato foi um irmão que tive em outras vidas", emendou.

O apresentador faria um show em Suzano, e vários panfletos foram jogados nas ruas com sua foto. As pessoas começaram a reparar na aparência de Beto com Gugu. O fotógrafo, que tirou a foto da primeira carteira de trabalho do sósia, fez a comparação. "A partir daí, mesmo contra minha vontade, o Gugu já fazia parte de minha vida", revela o sósia.

A morte

Beto conta que, ao receber a notícia do ocorrido com Gugu Liberato, ficou tenso e, que, após a morte ser oficializada, recebeu muitas mensagens nas redes sociais.

"Não tive como me conter e fiquei extremamente abalado. (A morte de Gugu) Mexeu com minha saúde fisicamente", conta. "É um muito bom a gente parecer com uma pessoa tão querida. O carinho que as pessoas têm pelo artista acaba passando um pouco pra gente. Hoje, o que mais ouço é 'deixa eu te abraçar' e 'ainda bem que temos você aqui'. Isso tudo me comove e, às vezes, fico sem ter palavras para agradecer", diz.

Amizade

O sósia relembra algumas vezes em que encontrou com Gugu, em especial em uma ocasião que encontrou o apresentador e falou sobre uma participação no programa Viva a Noite.

"Comentei com ele: 'Gugu, já participei do seu programa, mas acho que você não vai lembrar'. Ele respondeu: 'Lembro sim, Guguzinho'. Depois, abriu um grande sorriso e me abraçou", revela.

Contato

No YouTube, o canal do sósia é Beto Gugu 2. No Instagram, o perfil é @Beto.Gugu.2. No Facebook, o perfil é Beto Gugu.