Caderno D 'Super dia feliz' acontece neste sábado em comemoração ao mês das crianças Programação com atividades recreativas para as crianças será realizado, a partir das 9 horas, no Sesi de Suzano e Mogi

Por da Região 17 OUT 2018 - 23h52

Evento terá jogos de mesa, brinquedos infláveis, oficinas de pipas, gincanas culturais, entre outros Foto: Felipe Avila/ Divulgação O Serviço Social da Indústria (Sesi) de Suzano e Mogi das Cruzes promovem neste sábado (20), das 9 às 16 horas, o evento "Super Dia Feliz" em comemoração ao mês das crianças. Durante todo o dia, as crianças poderão participar, gratuitamente, de diversas atividades educativas, recreativas, brincadeiras lúdicas e oficinas interativas. A programação realizada pelo Sesi tem por objetivo estimular a prática do lazer e a recreação em família. A garotada também poderá praticar diferentes modalidades esportivas e desenvolver suas potencialidades em oficinas artísticas e culturais. Atividades ligadas ao meio ambiente, jogos de mesa, brinquedos infláveis, oficinas de pipas, gincanas culturais, complementam o roteiro de diversão. Todas as atividades terão o acompanhamento de monitores e profissionais do Sesi especializados em lazer, esporte e recreação. Para participarem das atividades gratuitas, as crianças precisam estar acompanhadas de um adulto responsável. O Sesi de Suzano fica localizado na Avenida Senador Roberto Simonsen, 550 no Jardim Imperador. E o de Mogi das Cruzes, na Avenida Valmet, 171 em Brás Cubas. No mesmo dia o Sesi de Mogi realiza, às 20 horas, o Quinteto Bachiana e a cantora lírica Giovanna Maira para apresentação especial. O concerto é gratuito e levará ao público obras de nomes como, Giacomo Puccini, Bach, Villa Lobos, entre outros. Os ingressos estão disponíveis para reserva no sistema Meu Sesi, em www.sesisp.org.br/meu-sesi.

